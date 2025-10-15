O judecătoare a blocat temporar concedierile angajaților federali în timpul blocajului guvernamental

Judecătoarea Susan Illston din San Francisco, a arătat că reducerile de personal par motivate politic și au fost implementate fără o analiză adecvată, afectând peste 4.100 de angajați, potrivit AP.

Sindicatele și organizațiile juridice au cerut instanței să împiedice administrația Trump să emită notificări suplimentare și să oprească implementarea celor deja trimise, susținând că acestea reprezintă represalii politice și abuz de putere. Illston a subliniat că deciziile administrației au un cost uman semnificativ și că dovezile vor arăta, cel mai probabil, că reducerile depășesc autoritatea legală a executivului.

Republicanii și democrații nu reușesc să ajungă la un consens privitor la aprobarea bugetului. Blocajul guvernamental a paralizat activitatea multor instituții federale, iar mulți funcționari au rămas fără venituri. De asemenea, au fost suspendate programe esențiale și au fost făcute concedieri.