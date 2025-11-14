Șoc în industria IT. Gigantul Bitdefender concediază 7% dintre angajați. Care sunt explicațiile companiei

Ajustările de personal vizează în principal angajații din divizia Business Solutions Group (BSG), atât din birourile din România, cât și din America de Nord. Bitdefender a comunicat că persoanele afectate de această reorganizare vor beneficia de pachete salariale compensatorii, consultanță pentru reconversie profesională și vor avea prioritate la posturile vacante din cadrul companiei.

Procesul de evaluare a posturilor a fost realizat individual, luând în considerare alinierea fiecărui rol la obiectivele strategice și la foaia de parcurs tehnologică a companiei.

Justificarea deciziei: adaptare și concentrare pe creștere sustenabilă

Reprezentanții Bitdefender arată că decizia a fost luată ca urmare a unei necesității reașezării proiectelor, în așa fel încât să se asigure „o creștere sustenabilă pe termen lung”.

Potrivit companiei, decizia de restructurare vine în urma unei reevaluări a priorităților strategice. Scopul este de a canaliza resursele către proiectele cu cel mai mare potențial de a aduce valoare clienților și partenerilor. Reprezentanții Bitdefender insistă că aceste măsuri sunt luate dintr-o perspectivă proactivă, compania menținându-și profitabilitatea și traiectoria de creștere, arată Profit.ro.

Aceștia adaugă că dinamismul accentuat al pieței de securitate cibernetică impune o adaptare continuă pentru a rămâne competitivi.

Fără alte concedieri planificate în viitor

Bitdefender a dat asigurări că actualul val de disponibilizări este un eveniment singular și nu există planuri pentru alte reduceri de personal în viitorul apropiat. Mai mult, compania va continua procesul de recrutare, concentrându-se pe atragerea de specialiști în arii strategice considerate esențiale pentru dezvoltarea viitoare.

Prioritatea declarată a companiei este de a-și menține agilitatea și capacitatea de adaptare la transformările rapide din industria securității informatice.

Performanță financiară robustă în cel mai recent an fiscal

Contextul financiar al companiei rămâne solid. Conform celor mai recente date financiare (pentru anul fiscal 2023), Bitdefender a înregistrat o cifră de afaceri de 1,67 miliarde de lei, marcând o creștere de 62,6% față de anul anterior. Profitul net a atins 239,6 milioane de lei, o revenire semnificativă după pierderile raportate în anul precedent, cauzate de o modificare a standardelor contabile.

În același an, numărul mediu de angajați din România a crescut la 1.650, o majorare de 7,3% comparativ cu anul anterior, ceea ce reconfirmă importanța operațiunilor locale pentru companie.