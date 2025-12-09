PepsiCo vrea să elimine circa 20% din produsele sale din portofoliu și pregătește concedieri și schimbări structurale în afacere

Aceste măsuri, care includ eliminarea a aproape 20% din gama de produse din SUA, vor „acceleră creșterea organică a veniturilor, vor oferi economii record de productivitate și vor îmbunătăți marja operațională de bază – începând din 2026”, a declarat CEO-ul Ramon Laguarta într-un comunicat, notează Bloomberg.

Marc Steinberg, partener la Elliott, a declarat că planul, care include investiții în produse mai accesibile, „va genera o creștere mai mare a veniturilor și a profitului”.

PepsiCo a spus că se așteaptă ca creșterea organică a veniturilor, care exclude elemente precum achizițiile și volatilitatea cursului valutar, să fie între 2% și 4% în anul fiscal 2026, comparativ cu estimarea medie a analiștilor de aproape 2,7%.

Separat, PepsiCo a instruit angajații din mai multe birouri nord-americane, inclusiv sediul central din Purchase, New York, precum și din Chicago și Plano, Texas, să lucreze de acasă în această săptămână. Companiile au cerut frecvent personalului să lucreze de acasă în ultimii ani înainte de concedieri.

„Vom face schimbări structurale în afacerea noastră, care vor afecta anumite roluri în cadrul companiei”, a spus Chief People Officer Jennifer Wells într-un mesaj către angajați duminică, mesaj vizualizat de Bloomberg News.

Elliott, care a anunțat o participație de aproximativ 4 miliarde de dolari în PepsiCo în septembrie, a cerut modificări, invocând un portofoliu de branduri prea complex și o cotă în scădere în segmentul băuturilor.

Laguarta a declarat că PepsiCo ia măsuri pentru a reduce costurile, a îmbunătăți productivitatea și a actualiza sistemul de producție, astfel încât să poată investi în alte aspecte ale afacerii. Directorii PepsiCo discutaseră deja despre „dimensionarea corespunzătoare a forței de muncă”, un eufemism frecvent pentru concedieri, înainte de implicarea Elliott în companie.

În noiembrie, PepsiCo a închis două facilități Frito-Lay în Orlando, Florida, concediind peste 450 de persoane, motivând că aceste măsuri au fost „determinate de nevoile afacerii”.

Acțiunile PepsiCo au scăzut aproximativ 5% în acest an, până la închiderea de săptămâna trecută, dând companiei o valoare de piață apropiată de 200 miliarde de dolari.

Elliott a împins PepsiCo să simplifice portofoliul de băuturi prin vânzarea unor branduri, posibil incluzând producătorul de apă carbogazoasă SodaStream și băutura Starry, un soda cu aromă de lămâie-lime.

PepsiCo utilizează o rețea de îmbuteliatori independenți, dar deține și mai multe unități de îmbuteliere proprii, pe care unii investitori ar dori să le vândă.

Elliott a recomandat și optimizarea portofoliului de gustări, concentrându-se pe cele mai bine vândute produse sărate. Elliott a semnalat câteva cereale, inclusiv Life și Cap’n Crunch, precum și Quaker Oats și Rice-A-Roni, ca branduri pe care PepsiCo ar putea dori să le cesioneze.

În lunile de la anunțarea participației Elliott, Laguarta a spus că compania se mișcă rapid pentru a-și actualiza portofoliul și a reduce costurile. Lay’s a fost revizuit, inclusiv reformularea aromelor barbecue pentru a înlocui coloranții artificiali cu cei naturali. Compania a lansat și o nouă linie de Doritos și Cheetos fără coloranți sintetici și a anunțat extinderea opțiunilor cu mai multă proteină și fibre.