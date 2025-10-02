Prima pagină » Știri externe » Pepsi încearcă să coloreze Cheetos cu boia de ardei pentru a renunța la coloranții sintetici

Pepsi încearcă să coloreze Cheetos cu boia de ardei pentru a renunța la coloranții sintetici

Pepsi are o nouă provocare: să mențină produse precum Gatorade și Cheetos viu colorate, fără coloranții artificiali pe care consumatorii americani îi resping din ce în ce mai mult, potrivit AP.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Laurentiu Marinov
02 oct. 2025, 15:41, Știri externe

PepsiCo, care produce și Doritos, cereale Cap’n Crunch, Funyuns și Mountain Dew, a anunțat că va accelera trecerea planificată la utilizarea coloranților naturali în alimentele și băuturile sale.

Aproximativ 40% din produsele sale din SUA conțin acum coloranți sintetici, potrivit companiei.

Însă, așa cum a durat decenii până când coloranții artificiali s-au infiltrat în produsele PepsiCo, eliminarea lor va fi probabil un proces de mai mulți ani.

Compania a declarat că încă găsește ingrediente noi, testează reacțiile consumatorilor și așteaptă aprobarea de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a alternativelor naturale.

PepsiCo nu s-a angajat să îndeplinească obiectivul administrației Trump de a elimina treptat coloranții sintetici pe bază de petrol până la sfârșitul anului 2026.