Pepsi încearcă să coloreze Cheetos cu boia de ardei pentru a renunța la coloranții sintetici

PepsiCo, care produce și Doritos, cereale Cap’n Crunch, Funyuns și Mountain Dew, a anunțat că va accelera trecerea planificată la utilizarea coloranților naturali în alimentele și băuturile sale.

Aproximativ 40% din produsele sale din SUA conțin acum coloranți sintetici, potrivit companiei.

Însă, așa cum a durat decenii până când coloranții artificiali s-au infiltrat în produsele PepsiCo, eliminarea lor va fi probabil un proces de mai mulți ani.

Compania a declarat că încă găsește ingrediente noi, testează reacțiile consumatorilor și așteaptă aprobarea de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a alternativelor naturale.

PepsiCo nu s-a angajat să îndeplinească obiectivul administrației Trump de a elimina treptat coloranții sintetici pe bază de petrol până la sfârșitul anului 2026.