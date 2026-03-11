Porsche pregătește noi concedieri pe fondul scăderii vânzărilor în China

Anunțul a fost făcut miercuri de către directorul general al Porsche, Michael Leiters.

Măsurile sunt menite să compenseze impactul tarifelor comerciale și costurile ridicate ale schimbării strategiei companiei privind mașinile electrice, notează Bloomberg.

„Eficientizarea companiei trebuie intensificată, iar acest lucru va duce la noi reduceri de personal”, a declarat miercuri Leiters, adăugând că Porsche va prezenta mai multe detalii în toamnă.

Porsche se confruntă cu un an dificil, după scăderea vânzărilor în China, unde producătorii locali intră tot mai mult în segmentul mașinilor de lux.

Constructorul auto estimează că vânzările din China vor scădea cu aproape o treime în acest an, la aproximativ 30.000 de unități, pe fondul intensificării concurenței.

Leiters urmează să poarte în lunile următoare discuții cu liderii sindicali privind noi măsuri de economisire. Porsche a convenit anterior să reducă personalul cu aproximativ 3.900 de persoane până la sfârșitul deceniului. Compania are în prezent aproximativ 40.000 de angajați.

O altă provocare majoră este piața din Statele Unite, cea mai mare piață individuală a Porsche, din cauza taxelor vamale.