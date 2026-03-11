Prima pagină » Economic » Cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului: S-a decis eliberarea a 400 de milioane de barili de stocuri de petrol de urgență

Țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit miercuri, în unanimitate, să elibereze 400 de milioane de barili de petrol pe piața mondială. Măsura vine să susțină aprovizionarea cu țiței și să limiteze creșterea prețurilor cauzată de situația din Orientul Mijlociu.
Cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului: S-a decis eliberarea a 400 de milioane de barili de stocuri de petrol de urgență
Diana Nunuț
11 mart. 2026, 16:59, Economic

Cele 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit miercuri, în unanimitate, să pună la dispoziția pieței 400 de milioane de barili de petrol din rezervele lor de urgență, pentru a face față perturbărilor de pe piețele petroliere cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Aceasta este cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului.

„Provocările cu care ne confruntăm pe piața petrolului sunt de o amploare fără precedent, de aceea sunt foarte bucuros că țările membre ale AIE au răspuns cu o acțiune colectivă de urgență de o amploare fără precedent. Piețele petrolului sunt globale, astfel încât răspunsul la perturbările majore trebuie să fie, de asemenea, global. Securitatea energetică este mandatul fondator al AIE și sunt încântat că membrii AIE dau dovadă de o solidaritate puternică în luarea de măsuri decisive împreună”, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol, potrivit unui comunicat de presă emis de instituție.

Decizia de a lua măsuri colective de urgență a fost luată miercuri, în urma unei reuniuni extraordinare a guvernelor membre ale AIE.

„Rezervele de urgență vor fi puse la dispoziția pieței într-un interval de timp adecvat circumstanțelor naționale ale fiecărei țări membre și vor fi completate de măsuri de urgență suplimentare luate de unele țări”, se mai arată în anunț.

 

