Comisia invită statele UE să coordoneze măsurile de asigurare a securității aprovizionării cu petrol în contextul perturbării energetice

Comisia Europeană invită statele membre să coordoneze măsurile de asigurare a securității aprovizionării cu petrol în contextul perturbării energetice cauzate de situația din Orientul Mijlociu, au transmis, marți, oficialii Executivului de la Bruxelles într-un comunicat de presă.
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Mădălina Prundea
31 mart. 2026, 15:12, Economic

Având în vedere volatilitatea pieței generată de conflictul din Orientul Mijlociu și de închiderea strâmtorii Ormuz, Comisia Europeană le solicită statelor membre să facă pregătiri coordonate și în timp util pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și cu produse petroliere rafinate în UE, se arată în comunicatul de marți.

De amintit că România a instituit, joia trecută situația de criză pe piața carburanților, din 1 aprilie și până la 31 iunie.

Uniunea Europeană este bine pregătită, datorită obligației impuse statelor membre de a menține stocuri de petrol și de a avea planuri de urgență ca răspuns la incidentele legate de securitatea aprovizionării. De asemenea, statele membre ale UE contribuie, în proporție de aproximativ 20 %, la eliberarea a peste 400 de milioane de barili din stocurile petroliere de urgență, sub coordonarea Agenției Internaționale a Energiei (AIE).

„Securitatea aprovizionării Uniunii Europene este în continuare garantată. Dar trebuie să fim pregătiți pentru o perturbare posibil mai de durată a comerțului internațional cu energie. Acesta este motivul pentru care trebuie să acționăm deja de pe acum. Și trebuie să acționăm împreună, ca o Uniune veritabilă. Doar lucrând împreună putem fi mai puternici și ne putem proteja cu mai multă eficacitate cetățenii și întreprinderile”, a declarat Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Într-o scrisoare adresată tuturor miniștrilor energiei din UE, comisarul a îndemnat statele membre să utilizeze pe deplin reuniunile din cadrul Grupului de coordonare pentru petrol și al Grupului operativ pentru securitatea uniunii energetice în scopul asigurării unei bune coordonări, precum și să ia în considerare promovarea unor măsuri de reducere a cererii, acordând o atenție deosebită sectorului transporturilor, astfel cum a recomandat AIE în planul său în 10 puncte pentru reducerea utilizării petrolului.

O monitorizare robustă, mecanisme de schimb rapid de informații și coordonarea rămân esențiale. Orice riscuri de urgență sau modificări semnificative ale aprovizionării cu petrol și ale condițiilor din industrie, inclusiv a stocurilor comerciale, ar trebui urmărite și notificate Comisiei pentru a se asigura o evaluare continuă și măsuri coordonate.

Conform sursei citate, în același spirit, statele membre ar trebui să se abțină de la a lua măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, ar putea limita libera circulație a produselor petroliere sau ar putea descuraja producția rafinăriilor din UE. De asemenea, ele ar trebui să se consulte cu statele membre învecinate și cu Comisia, pentru a menține coerența la nivelul UE și funcționarea pieței interne.

Pentru a garanta disponibilitatea produselor petroliere pe piața UE, orice operațiune de întreținere a rafinăriilor care nu este urgentă ar trebui amânată. În același timp, sporirea gradului de utilizare a biocombustibililor ar putea contribui la înlocuirea produselor petroliere fosile și la atenuarea presiunii asupra pieței, au transmis oficialii de la Bruxelles.

