250 de kilometri noi de drumuri de mare viteză, ținta CNAIR pentru anul 2026

Anul 2025 este anul în care prin drumuri de mare viteză au fost unite mai multe regiuni ale României, iar ținta pentru 2026 este de 250 de noi kilometri, susține șeful CNAIR, Cristian Pistol.
Pistol arată că în acest an România a atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză, după ce în 2026 a fost deschisă circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres.

Iată care sunt, în opinia lui Cristian Pistol, principalele rezultate din 2025:

– Unirea Moldovei cu Muntenia: Prin deschiderea a încă 95 km din A7, circulăm acum de la București la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 și A7).

– Oltenia conectată la Dobrogea: Conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulația de la Craiova la Constanța (465 km) pe drum de mare viteză.

– Argeșul pe harta mare: Finalizarea secțiunii 5 a A1 (Sibiu – Pitești) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeș la Constanța (395 km).

– Bucureștiul se descongestionează prin A0: Am deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 și A2 pe Coridorul IV Pan-European.

– Fluidizarea circulației la Cluj: finalizarea legăturii A3 – DN1 (DEx4) salvează zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda.

250 de noi kilometri, în 2026

Șeful CNAIR spune că 2026 este și mai ambițios: Ținta este de 250 de kilometri noi!”.

Pistol spune că pe A7 (Autostrada Moldovei) încă 125 km vor fi gata, permițând circulația pe autostradă până la Pașcani.

De asemenea, ar urma să fie finalizat inelul nordic al A0, care va asigura o legătură neîntreruptă de 578 km între Pașcani și Constanța (A7-A3-A0-A2).

Directorul CNAIR vorbește și de o premieră pe A1 Sibiu-Pitești: „Deschidem secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) și dăm în trafic Tunelul Momaia, primul tunel rutier din România săpat prin metoda austriacă”. Totodată, pe sectorul Margina-Holdea (A1), autoritățile și-au propus finalizarea celor 9,13 km, inclusiv a tunelurilor. Această deschidere este însă condiționată de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranță și monitorizare, arată șeful companiei de drumuri.

El mai adaugă că pe Autostrada Transilvania (A3) vor fi deschiși încă 68 km, astfel că România va avea 200 km de autostradă între Târgu Mureș și frontiera cu Ungaria (Borș). De asemenea, ar ruma să fie dat în circulație DEx Brăila – Galați (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila.

Șeful CNAIR arată că în prezent 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcție (proiectare și execuție), iar 374 km sunt în faza de licitație sau în curs de semnare a contractelor.

