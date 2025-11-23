Ilie Bolojan, întrebat despre valul de concedieri din 2026

Întrebarea pentru Ilie Bolojan era legătă de faptul că la Dacia se anunță disponibilizarea a 900 de oameni. La OMV Petrom 1.000 de oameni. Până în septembrie 19.000 de oameni au fost notificați că își vor pierde locul de muncă.

„Domnule Bolojan, ce le spunem acelor români care rămân fără loc de muncă? Cât de mult pune în pericol economia acest val de disponibilizări?”, a fost întrebarea pentru premier, la „The News Man Romania”.

Ilie Bolojan: „Sunt două aspecte diferite”

Bolojan a făcut distincție între două tipuri de disponibilizări.

„Sunt două aspecte. Măsuri care sunt luate de guvern, care au anumite efecte. Și realități din piață, din competiția globală, care face ca anumite companii să angajeze sau să concedieze oameni în funcție de comenzile pe care le au”, a explicat Ilie Bolojan.

Din a doua jumătate a anului viitor inflația va scădea

Bolojan a transmis un mesaj de optimism pentru a doua parte a anului 2026.

„Este evident că anul 2026 va fi anul în care, dacă facem ceea ce trebuie în lunile următoare, se finalizează această situație dificilă și din a doua jumătate a anului următor inflația va scădea și vom stabiliza bugetele în așa fel încât să creăm condiții de dezvoltare”, a declarat liderul liberal.

Soluția: atragerea fondurilor europene

Bolojan a subliniat importanța atragerii fondurilor europene pentru sprijinirea economiei românești.

„Ceea ce urmărim în această perioadă este să atragem fondurile europene pe care le avem alocate. Avem o fereastră de oportunitate, avem 10 miliarde de euro pe care trebuie să îi atragem până în toamna anului viitor din PNRR”, a spus el.

Ilie Bolojan: Ce înseamnă aceste fonduri

„Asta înseamnă cel mai mare sprijin pe care îl putem da economiei românești, pentru că înseamnă școli care sunt reabilitate, blocuri care se envelopează, investiții importante, locuri de muncă, achiziții în spitale, un pachet important”, a detaliat Bolojan.

„Trebuie să guvernăm cu responsabilitate, să asigurăm stabilitatea politică și bugetară pentru a scoate România din această situație dificilă”, a conchis prim-ministrul.