XTB: SUA, în prag de colaps guvernamental. Cât de periculos e un blocaj și cum sunt afectate piețele

Acest fenomen are loc atunci când legislatorii nu aprobă la timp proiectele de lege privind cheltuielile care finanțează operațiunile federale, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Deși uneori este legat de plafonul datoriei, blocajul este de fapt o problemă de autorizare a cheltuielilor pe termen scurt: banii există, dar din punct de vedere legal nu pot fi utilizați deoarece Congresul nu a aprobat proiectele de lege privind alocarea fondurilor sau rezoluțiile continue pentru finanțarea agențiilor federale.

De ce a apărut un posibil blocaj bugetar?

Având în vedere divizarea și polarizarea profundă a celor două camere, amenințările cu închiderea au devenit o caracteristică recurentă a luptelor bugetare de la Washington. Un impas din 2018, în timpul primului mandat al lui Trump, a dus la un blocaj de 34 de zile, cel mai lung din istoria modernă. La acel moment, aproximativ 800.000 din cei 2,1 milioane de angajați federali au rămas fără salariu, generând o incertitudine generalizată, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert până la o treime din totalul angajaților publici.

Dacă nu se ajunge la un acord, multe sectoare guvernamentale și agenții federale nu vor mai primi finanțare și vor fi nevoite să suspende sau să închidă toate funcțiile neesențiale. De data aceasta, impactul ar putea fi și mai sever decât de obicei. Casa Albă a amenințat cu concedieri permanente în cazul unei închideri, explică Radu Puiu.

Ce provoacă disputa de data aceasta?

Noul an fiscal al guvernului federal începe la 1 octombrie, iar Congresul nu a ajuns încă la un acord cu privire la un proiect de lege de finanțare pe termen scurt.

Donald Trump a anulat discuțiile cu liderii democrați din Congres la începutul acestei săptămâni, afirmând că o întâlnire informală nu ar fi „productivă” și calificând cererile acestora ca fiind „neserioase”. Această mișcare i-a înfuriat pe democrați, iar liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, și liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, au dat vina pe președinte și pe republicanii din Congres, care controlează ambele camere, pentru un potențial blocaj.

Democrații cer prelungirea subvențiilor care limitează costurile asigurărilor de sănătate în conformitate cu Legea privind îngrijirea medicală accesibilă, care sunt pe cale să expire. Aceasta a fost una dintre măsurile incluse în reducerile Medicaid din cadrul proiectului de lege One Big Beautiful Bill al lui Trump, adoptat la începutul acestui an.

Ce se întâmplă în timpul unui blocaj?

Printre principalele consecințe ale unui blocaj al guvernului se află suspendarea activităților considerate „neesențiale”, ceea ce poate duce la concedierea temporară a aproximativ 800.000 de angajați federali sau la obligarea acestora să lucreze fără plată până la deblocarea situației.

În timp ce serviciile esențiale, precum securitatea națională, controlul traficului aerian, operațiunile militare, plățile datoriei și securitatea socială, continuă să funcționeze, parcurile naționale, muzeele, birourile administrative și procesele precum cererile de viză sau de permis pot fi suspendate sau întârziate, explică analistul financiar al XTB România.

Consecințele pe piețele financiare nu întârzie să apară

Până în prezent, piețele au ignorat în mare măsură amenințarea unui blocaj la 1 octombrie, deși riscul crește pe zi ce trece.

Potrivit Polymarket, există o probabilitate de 85% ca un blocaj să aibă loc înainte de 31 decembrie din cauza lipsei unui acord de finanțare, în timp ce probabilitatea unui blocaj încă de la 1 octombrie este de 79%.

Cel mai notabil impact asupra pieței este suspendarea publicării datelor economice guvernamentale. În acest caz, începând de miercuri dimineață, nu vor mai fi publicate date noi, inclusiv raportul privind rata șomajului sau variația numărului de angajați din sectorul non-agricol din septembrie.

Blocajul este important din multe motive, dincolo de piețele financiare, dar impactul inițial asupra prețurilor acțiunilor ar trebui să fie minim, deși acest lucru va depinde în mare măsură de durata sa.

De fapt, din 1975, în cazul blocajelor care au durat mai mult de 3 zile, indicele S&P 500 a înregistrat o creștere medie de 1,7% în cele 50 de zile după blocaj, cu o volatilitate redusă în acea perioadă. Pentru toate blocajele, indiferent de durată, creșterea medie a fost de 2,2%, subliniază Radu Puiu.

Dolarul, activul cel mai afectat de presiune

Până în prezent, dolarul este din nou activul cel mai afectat de presiune, lucru care s-a întâmplat pe tot parcursul anului în timpul fiecărui episod politic, determinat de incertitudine. În această dimineață, dolarul pierde teren în raport cu majoritatea monedelor importante.

Dolarul american mai slab a oferit un sprijin suplimentar aurului, pe lângă o creștere de un an alimentată de stimulente monetare și fiscale, așteptările privind inflația, atacurile lui Trump asupra independenței Rezervei Federale și cererea băncilor centrale condusă de China.

La rândul său, și aurul fluctuează în astfel de situații. Din 1975, aurul a crescut în medie cu 3% în cele 50 de zile care au urmat unui blocaj al guvernului, iar în acest an, a crescut cu 45%. Prețurile sunt pe cale să închidă al treilea trimestru consecutiv pozitiv, ETF-urile susținute de aur atingând cele mai mari dețineri din 2022, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.