Curs valutar, 7 noiembrie. Moneda europeană crește ușor, aurul scade

Gramul de aur a fost evaluat în scădere, la 567,2995 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9799 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0860 Dolarul SUA USD 4,4037 Francul elvețian CHF 5,4550 Lira sterlină GPB 5,7723 Gramul de aur XAU 567,2995 Dolarul australian AUD 2,8555 Dolarul canadian CAD 3,1205 Coroana cehă CZK 0,2089 Coroana daneză DKK 0,6812 Lira egipteană EGP 0,0930 100 Forinți maghiari HUF 1,3189 100 Yeni japonezi JPY 2,8721 Leul moldovenesc MDL 0,2580 Coroana norvegiană NOK 0,4315 Zlotul polonez PLN 1,1968 Coroana suedeză SEK 0,4605 Lira turcească TRY 0,1046 Rubla rusească RUB 0,0543 Leva bulgărească BGN 2,6005 Randalul sud-african ZAR 0,2542 Realul brazilian BRL 0,8231 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6184 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3020 Peso-ul mexican MXN 0,2378 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4745 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1989 Bahtul thailandez THB 0,1362 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5662 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3525 100 Coroane islandeze ISK 3,4883 Ringgitul malaysian MIR 1,0545 Peso-ul filipinez PHP 0,0745 Dolarul singaporez SGD 3,3796 DST XDR 5,9799

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.