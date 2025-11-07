Prima pagină » Economic » Curs valutar, 7 noiembrie. Moneda europeană crește ușor, aurul scade

Curs valutar, 7 noiembrie. Moneda europeană crește ușor, aurul scade

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 7 noiembrie 2025. Moneda europeană a urcat din nou, fiind cotată de BNR la 5,0860 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,4037 lei, respectiv 5,4550 lei și 5,7723 lei.
Maria Miron
07 nov. 2025, 13:27, Economic

Gramul de aur a fost evaluat în scădere, la 567,2995 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9799 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0860
Dolarul SUA USD 4,4037
Francul elvețian CHF 5,4550
Lira sterlină GPB 5,7723
Gramul de aur XAU 567,2995
Dolarul australian AUD 2,8555
Dolarul canadian CAD 3,1205
Coroana cehă CZK 0,2089
Coroana daneză DKK 0,6812
Lira egipteană EGP 0,0930
100 Forinți maghiari HUF 1,3189
100 Yeni japonezi JPY 2,8721
Leul moldovenesc MDL 0,2580
Coroana norvegiană NOK 0,4315
Zlotul polonez PLN 1,1968
Coroana suedeză SEK 0,4605
Lira turcească TRY 0,1046
Rubla rusească RUB 0,0543
Leva bulgărească BGN 2,6005
Randalul sud-african ZAR 0,2542
Realul brazilian BRL 0,8231
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6184
Rupia indiană INR 0,0497
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3020
Peso-ul mexican MXN 0,2378
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4745
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1050
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1989
Bahtul thailandez THB 0,1362
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5662
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
Shekelul israelian ILS 1,3525
100 Coroane islandeze ISK 3,4883
Ringgitul malaysian MIR 1,0545
Peso-ul filipinez PHP 0,0745
Dolarul singaporez SGD 3,3796
DST XDR 5,9799

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 