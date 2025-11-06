Curs valutar, 6 noiembrie. Euro și aurul scad ușor

Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0851 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,4290 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4608 lei, respectiv 5,7690 lei.
Gramul de aur a mai scăzut puțin peste doi lei, fiind cotat la 565,0116 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9985 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0851
|Dolarul SUA
|USD
|4,4290
|Francul elvețian
|CHF
|5,4608
|Lira sterlină
|GPB
|5,7690
|Gramul de aur
|XAU
|565,0116
|Dolarul australian
|AUD
|2,8745
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1331
|Coroana cehă
|CZK
|0,2087
|Coroana daneză
|DKK
|0,6810
|Lira egipteană
|EGP
|0,0933
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3152
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8725
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2584
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4340
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1945
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4627
|Lira turcească
|TRY
|0,1046
|Rubla rusească
|RUB
|0,0544
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5997
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2542
|Realul brazilian
|BRL
|0,8240
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6201
|Rupia indiană
|INR
|0,0498
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3051
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2376
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,4991
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1049
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2026
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1365
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5680
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0265
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3590
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,4730
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0558
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0750
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3828
|DST
|XDR
|5,9985
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.