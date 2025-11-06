Prima pagină » Economic » Curs valutar, 6 noiembrie. Euro și aurul scad ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 6 noiembrie 2025.
Maria Miron
06 nov. 2025, 13:29, Economic

Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0851 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,4290 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4608 lei, respectiv 5,7690 lei.

Gramul de aur a mai scăzut puțin peste doi lei, fiind cotat la 565,0116 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9985 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0851
Dolarul SUA USD 4,4290
Francul elvețian CHF 5,4608
Lira sterlină GPB 5,7690
Gramul de aur XAU 565,0116
Dolarul australian AUD 2,8745
Dolarul canadian CAD 3,1331
Coroana cehă CZK 0,2087
Coroana daneză DKK 0,6810
Lira egipteană EGP 0,0933
100 Forinți maghiari HUF 1,3152
100 Yeni japonezi JPY 2,8725
Leul moldovenesc MDL 0,2584
Coroana norvegiană NOK 0,4340
Zlotul polonez PLN 1,1945
Coroana suedeză SEK 0,4627
Lira turcească TRY 0,1046
Rubla rusească RUB 0,0544
Leva bulgărească BGN 2,5997
Randalul sud-african ZAR 0,2542
Realul brazilian BRL 0,8240
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6201
Rupia indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3051
Peso-ul mexican MXN 0,2376
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4991
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1049
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2026
Bahtul thailandez THB 0,1365
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5680
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,3590
100 Coroane islandeze ISK 3,4730
Ringgitul malaysian MIR 1,0558
Peso-ul filipinez PHP 0,0750
Dolarul singaporez SGD 3,3828
DST XDR 5,9985

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.