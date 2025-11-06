Curs valutar, 6 noiembrie. Euro și aurul scad ușor

Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0851 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,4290 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4608 lei, respectiv 5,7690 lei.

Gramul de aur a mai scăzut puțin peste doi lei, fiind cotat la 565,0116 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9985 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0851 Dolarul SUA USD 4,4290 Francul elvețian CHF 5,4608 Lira sterlină GPB 5,7690 Gramul de aur XAU 565,0116 Dolarul australian AUD 2,8745 Dolarul canadian CAD 3,1331 Coroana cehă CZK 0,2087 Coroana daneză DKK 0,6810 Lira egipteană EGP 0,0933 100 Forinți maghiari HUF 1,3152 100 Yeni japonezi JPY 2,8725 Leul moldovenesc MDL 0,2584 Coroana norvegiană NOK 0,4340 Zlotul polonez PLN 1,1945 Coroana suedeză SEK 0,4627 Lira turcească TRY 0,1046 Rubla rusească RUB 0,0544 Leva bulgărească BGN 2,5997 Randalul sud-african ZAR 0,2542 Realul brazilian BRL 0,8240 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6201 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3051 Peso-ul mexican MXN 0,2376 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4991 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2026 Bahtul thailandez THB 0,1365 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5680 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3590 100 Coroane islandeze ISK 3,4730 Ringgitul malaysian MIR 1,0558 Peso-ul filipinez PHP 0,0750 Dolarul singaporez SGD 3,3828 DST XDR 5,9985

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.