Curs valutar, 11 noiembrie. Aurul a fost mai scump, euro mai ieftin

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0845 Dolarul SUA USD 4,3934 Francul elvețian CHF 5,4772 Lira sterlină GPB 5,7726 Gramul de aur XAU 584,9749 Dolarul australian AUD 2,8657 Dolarul canadian CAD 3,1315 Coroana cehă CZK 0,2093 Coroana daneză DKK 0,6808 Lira egipteană EGP 0,0930 100 Forinți maghiari HUF 1,3174 100 Yeni japonezi JPY 2,8489 Leul moldovenesc MDL 0,2585 Coroana norvegiană NOK 0,4354 Zlotul polonez PLN 1,2011 Coroana suedeză SEK 0,4630 Lira turcească TRY 0,1040 Rubla rusească RUB 0,0540 Leva bulgărească BGN 2,5997 Randalul sud-african ZAR 0,2559 Realul brazilian BRL 0,8303 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6171 Rupia indiană INR 0,0496 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2998 Peso-ul mexican MXN 0,2391 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4798 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1045 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1963 Bahtul thailandez THB 0,1357 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5652 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3639 100 Coroane islandeze ISK 3,4778 Ringgitul malaysian MIR 1,0615 Peso-ul filipinez PHP 0,0745 Dolarul singaporez SGD 3,3748 DST XDR 5,9689

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.