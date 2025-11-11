Prima pagină » Economic » Curs valutar, 11 noiembrie. Aurul a fost mai scump, euro mai ieftin

Curs valutar, 11 noiembrie. Aurul a fost mai scump, euro mai ieftin

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 11 noiembrie 2025. Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0845 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3934 lei, respectiv 5,7726 lei, iar francul elvețian a urcat până la 5,4772 lei.ramul de aur a fost evaluat la 584,9749 lei, cu peste 8,50 lei în plus față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9689 lei.
Curs valutar, 11 noiembrie. Aurul a fost mai scump, euro mai ieftin
Sursa foto: Patrick Pleul/dpa
Maria Miron
11 nov. 2025, 14:41, Economic

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0845

Dolarul SUA

USD

4,3934

Francul elvețian

CHF

5,4772

Lira sterlină

GPB

5,7726

Gramul de aur

XAU

584,9749

Dolarul australian

AUD

2,8657

Dolarul canadian

CAD

3,1315

Coroana cehă

CZK

0,2093

Coroana daneză

DKK

0,6808

Lira egipteană

EGP

0,0930

100 Forinți maghiari

HUF

1,3174

100 Yeni japonezi

JPY

2,8489

Leul moldovenesc

MDL

0,2585

Coroana norvegiană

NOK

0,4354

Zlotul polonez

PLN

1,2011

Coroana suedeză

SEK

0,4630

Lira turcească

TRY

0,1040

Rubla rusească

RUB

0,0540

Leva bulgărească

BGN

2,5997

Randalul sud-african

ZAR

0,2559

Realul brazilian

BRL

0,8303

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6171

Rupia indiană

INR

0,0496

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2998

Peso-ul mexican

MXN

0,2391

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,4798

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1045

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1963

Bahtul thailandez

THB

0,1357

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5652

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0264

Shekelul israelian

ILS

1,3639

100 Coroane islandeze

ISK

3,4778

Ringgitul malaysian

MIR

1,0615

Peso-ul filipinez

PHP

0,0745

Dolarul singaporez

SGD

3,3748

DST

XDR

5,9689

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor