George Simion le cere românilor să își anuleze abonamentul la Netflix. Explicația fenomenului „cancel Netflix”

George Simion afirmă că Netflix ar promova „propagandă woke și pro-transgender” și a îndemnat publicul să îi urmeze exemplul.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris Simion în mesajul publicat pe X.

El a publicat și o captură din formularul prin care și-a justificat renunțarea la abonament, unde a bifat motivul „Transgender propaganda”.

Explicația fenomenului „cancel Netflix”

George Simion s-a alăturat astfel valului internațional de critici la adresa Netflix. Decizia vine în contextul unui boicot lansat de Elon Musk, care acuză platforma de promovarea unei „agende woke și transgender”.

Miliardarul Elon Musk și-a îndemnat urmăritorii să își anuleze abonamentele la platformă, invocând o presupusă „agendă transgender woke”.

Miliardarul a scris pe X: „Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, acuzând compania de promovarea acestei direcții ideologice.

Controversa este legată de reacțiile conservatoare față de un serial animat produs de Netflix, „Dead End: Paranormal Park”, care are un personaj transgender.

Serialul a fost anulat în 2023, după două sezoane. Creatorul său, Hamish Steele, a răspuns ulterior pe rețeaua socială Bluesky, unde a calificat situația drept „o zi ciudată” și a apărat show-ul ca fiind o producție „despre personaje bune și pline de empatie”.

Netflix nu a comentat situația, însă analiștii financiari au subliniat că reacțiile din mediul online nu vor afecta semnificativ compania, notează CNBC.

Netflix avea la finalul lui 2024 peste 301 milioane de abonați și o capitalizare bursieră de aproximativ 490 miliarde de dolari, acțiunile crescând cu peste 60% în ultimul an.

Deși acțiunile au scăzut cu 4% în această săptămână, specialiștii consideră că impactul boicotului va fi unul limitat și temporar.