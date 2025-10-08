Elon Musk ajunge la un acord cu patru foști directori ai Twitter care cereau 128 milioane de dolari

Foștii directori vizați sunt directorul executiv Parag Agrawal, directorul financiar Ned Segal și directorii juridici Vijaya Gadde și Sean Edgett. Aceștia au fost concediați chiar în ziua preluării Twitter de către Musk, care îi acuza de „neglijență gravă” și „faptă intenționate”.

Contestând o concediere „fără motiv” și presupusele încercări de a inventa acuzații împotriva lor, cei patru foști directori au dus cazul în fața instanței federale din San Francisco în martie 2024. Aceștia susțineau că preluarea rapidă a Twitter a fost menită să îi priveze de opțiuni pe acțiuni în valoare de 200 de milioane de dolari, care li se cuveneau a doua zi.

Suma exactă pe care Musk a acceptat să o plătească pentru a încheia disputa nu a fost dezvăluită în documentul judiciar publicat miercuri și preluat de AFP, acordul fiind supus mai multor condiții. Dacă acestea nu vor fi respectate, cazul va fi reexaminat pe 31 octombrie.

Acordul face parte dintr-un șir de acțiuni judiciare legate de preluarea tumultoasă a Twitter în 2022, care a dus la concedierea a aproape două treimi din angajații companiei. La sfârșitul lunii august, Musk și X au mai încheiat acorduri provizorii pentru a soluționa acțiuni colective și individuale ale miilor de angajați care solicitau despăgubiri pentru concediere.

În martie, Elon Musk a transferat proprietatea Twitter, devenit X, către startup-ul său de inteligență artificială generativă, xAI.