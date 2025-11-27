Nazare, despre rectificarea bugetară: Dacă sunt nevoi legate de cheltuieli de personal le vom acoperi

„Această rectificare bugetară prezervă ținta de deficit de 8,4%. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premisa de cheltuială, anticipând cheltuierile pe ultima lună din an la mai multe ministere, astfel încât să identificăm economiile acolo unde acestea pot fi făcute și să suplinim anumite nevoi de cheltuiele esențiale acolo unde acestea există”, a declarat Alexandru Nazare.

El spune că cea mai mare parte a rectificării se centrează pe acoperirea unor sume din domeniul sănătății: „Practic, acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei”. Alte sume importante se vor duce către plăți de arierate la Ministerul Transporturilor.

Economiile au fost făcute, potrivit ministrului, la Ministerul de Finanțe, dar și la alți ordonatori de credite.

Întrebat dacă sunt instituții care au cerut la rectificare sume pentru acoperirea salariilor, ministrul a spus: „Întotdeauna când discutăm de o rectificare, sunt foarte multe solicitări și solicitările sunt foarte mari și trebuie să ne uităm la fiecare în parte și să calculăm cât e realist, cât putem plăti și așa mai departe. Deci, oricum, această discuție încă va continua și astăzi și mâine. Dacă sunt nevoi legate de acoperirea cheltuilor de personal, știți foarte bine că la prima rectificare au fost numeroase astfel de exemple de acoperire de cheltuieri de personal, cheltuieri de personal neacoperite sau cheltuieri de personal care erau epuizate în august și septembrie, le vom acoperi pentru că e important să închidem anul și să tranșăm această problemă legată de cheltuiul de personal.