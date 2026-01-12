Rezultate record la Pilonul 2 de pensii private în 2025: Randament de 19,2% și active nete de peste 200 de miliarde de lei

Calculele efectuate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) și date publicității luni arată că cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului.

În plus, banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei la sfârșitul anului 2025, tot un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Acest record s-a înregistrat în urma creșterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la București, unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administrați, precum și a îmbunătățirii cotațiilor titlurilor de stat românești, unde Pilonul 2 investește aproape două treimi din bani, potrivit APAPR.

La sfârșitul anului 2025, sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la 10,5% din PIB-ul țării. La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, iar 4,6 milioane dintre aceștia contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Potrivit APAPR, circa 94% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România. În aceste condiții, Pilonul 2 sprijină finanțarea datoriei publice, accesul la capital al companiilor românești listate la Bursă, implicit creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Câți bani are un român la Pilonul 2, cu un salariu mediu

De exemplu, un român cu salariu mediu, care a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are în contul personal o sumă totală de aproximativ 55.662 de lei, dublu față de acum trei ani. Din această sumă, 64% sunt contribuțiile virate, iar 36% reprezintă câștigul adăugat în timp de randamentele investiționale.

În plus, estimările făcute de APAPR arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 sume de peste 10.000 de euro.

În perioada 2008-2025, fondurile de pensii din Pilonul 2 au efectuat 300.000 de plăţi către beneficiari, în valoare totală de 5,9 miliarde de lei. Doar anul trecut, sumele plătite au fost de 2,65 miliarde de lei, către 88.000 de beneficiari.