O tehnologie inspirată din rachete va furniza energie curată pentru centrele de date

Foști angajați ai companiei lui Elon Musk, SpaceX, au fondat Arbor Energy, un startup din Los Angeles care a obținut 55 de milioane de dolari de la fondurile de investiții pentru a dezvolta o nouă metodă de producere a energiei electrice.

Tehnologia promite să ofere curent curat și constant, necesar centrelor de date care găzduiesc sisteme de inteligență artificială, un domeniu ce consumă tot mai multă energie în întreaga lume.

Cum funcționează sistemul inspirat din rachete

Procesul asemănător cu cel din motoarele de rachetă, unde gazul natural este ars cu oxigen pur.

Căldura rezultată transformă dioxidul de carbon (CO₂) într-un fluid sub presiune, care este folosit pentru a învârti o turbina și a produce electricitate. Gazul CO₂ nu este eliberat în aer, ci este captat și stocat, astfel încât procedura să nu polueze.

„Cererea de energie este uriașă și crește rapid”, a spus Brad Hartwig, cofondator al Arbor Energy, citat de Bloomberg. El a explicat faptul că turbinele care transformă gazele fierbinți în energie electrică pot fi imprimate 3D de producători locali din Los Angeles, ceea ce permite realizarea lor rapidă și la costuri mai mici, fără să depindă de marii furnizori internaționali care au întârzieri de ani de zile.

Primul prototip va fi gata în 2027

Fondurile Lowercarbon Capital și Voyager Ventures finanțează dezvoltarea unei unități de testare de 1 megawatt și apoi a unei instalații comerciale de 25 de megawați. Prima centrală va fi construită la Los Angeles, cu planul de a fi pornită în 2028.

Hartwig estimează că energia produsă va costa 100 de dolari pe megawat-oră, iar ulterior prețul ar putea scădea la 70 de dolari, adică mai ieftin decât energia produsă de o centrală clasică pe gaz.

De la biomasă la gaz natural, fără emisii

La început, compania a folosit lemn și deșeuri agricole drept combustibil, reușind să elimine carbonul din atmosferă. Ulterior, a trecut la gaz natural combinat cu captare de carbon, o soluție care nu elimină CO₂ deja existent, dar previne poluarea suplimentară.

„Acum este mai important să livrăm energie curată și sigură decât să încercăm să curățăm aerul”, spun reprezentanții săi, subliniind că industria captării carbonului este abia la început.

Cererea uriașă de energie AI

Potrivit BloombergNEF, consumul de energie al centrelor de date din SUA se va dubla până în 2035, ajungând la 78 de gigawați. creșterea fiind alimentată de boom-ul inteligenței artificiale.

Pe măsură ce marile companii tehnologice caută soluții sustenabile, tehnologii precum cea a Arbor Energy ar putea deveni un model de urmat și în Europa, unde cererea de infrastructură digitală crește rapid.