Irlanda va permite conectarea centrelor de date la centrale pe combustibili fosili

Irlanda se pregătește să adopte politici care vor permite, în mod excepțional și temporar, conectarea centrelor de date la centrale alimentate cu combustibili fosili – o schimbare semnificativă în strategia sa energetică. Decizia a fost luată ca urmare a presiunii tot mai mari asupra rețelei naționale de electricitate, pusă la încercare de creșterea explozivă a cererii din partea industriei digitale.

Noile politici vor permite construirea de „linii private” care să lege centrele de date direct la centrale pe gaz natural, potrivit surselor citate de Bloomberg. Măsura este văzută ca o soluție temporară, aplicabilă doar „pentru o perioadă limitată și în cazuri excepționale”.

Între ambițiile climatice și realitatea energetică

Guvernul susține că aceste „linii private” vor fi folosite pentru a accelera tranziția către energie regenerabilă. „Scopul politicii este de a stimula dezvoltarea surselor regenerabile și a capacității de stocare a energiei”, spun oficialii Departamentului pentru Climă, Energie și Mediu.

Totuși, decizia ridică semne de întrebare legate de cât de bine se potrivesc aceste măsuri cu politicile climatice, într-un moment în care Irlanda vrea să rămână un lider în sustenabilitate și digitalizare: „Sunt puține planuri concrete care să arate cum putem atinge cele două obiective majore: să fim lideri atât în domeniul climei, cât și în cel al inteligenței artificiale și al centrelor de date. Ceva trebuie să cedeze”, a avertizat Paul Deane, lector senior în domeniul energiei la University College Cork.

Costul ascuns al expansiunii digitale

Irlanda are în prezent cea mai dezvoltată industrie a centrelor de date din Europa, cu o rețea solidă de infrastructură și o concentrare mare de investiții în acest sector. Potrivit datelor furnizate de ICIS – o companie independentă de analiză a piețelor de mărfuri și energie – ponderea consumului național de energie alocat centrelor de date în Irlanda este de departe cea mai mare din Europa și este în continuă creștere.

În martie, guvernul irlandez a aprobat și construirea unui terminal de urgență pentru gazul natural lichefiat, întărind securitatea energetică – un alt semn că măsurile pentru protejarea climei sunt amânate uneori în favoarea siguranței energetice.

Combustibilii fosili, soluția de avarie

„Pe termen lung, odată cu relaxarea constrângerilor din rețea și eliminarea barierelor pentru regenerabile, vom vedea o orientare mai clară către energie verde”, spune Steph Unsworth, cercetător senior la Aurora Energy Research. Până atunci, măsurile temporare pe bază de combustibili fosili rămân soluția de avarie.

Proiectul de lege privind liniile private trebuie aprobat de Parlament, însă procesul legislativ ar putea dura până la sfârșitul anului 2026.