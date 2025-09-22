Prima pagină » Știri externe » Donald Trump s-a întâlnit cu Elon Musk, după ruptura dintre cei doi

La evenimentul dedicat funeraliilor activistului conservator Charlie Kirk, Donald Trump și Elon Musk s-au întâlnit după scandalul iscat în primăvară.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Musk și Trump în Biroul Oval, februarie 2025
Daiana Rob
22 sept. 2025, 05:21, Știri externe

Președintele SUA Donald Trump și miliardarul Elon Musk s-au reîntâlnit. Aflându-se pe State Farm Stadium, la evenimentul MAGA dedicat comemorării lui Charlie Kirk, Elon Musk a vorbit cu Donald Trump în loja președintelui amenajată pe stadion, relatează The Guardian.

Musk a fost văzut stând lângă președinte, iar cei doi și-au strâns mâna.

 

Înainte de a deveni consilier personal al președintelui SUA, miliardarul Elon Musk a contribuit cu financiar la campania electorală a lui Trump, cheltuind sute de milioane de dolari.

Miliardarul a condus, până la sfârșitul lunii mai Departament al Eficienței Guvernamentale (DOGE). Acesta s-a declarat nemulțumit în repetate rânduri de politica comercială a Casei Albe.