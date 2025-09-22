Donald Trump s-a întâlnit cu Elon Musk, după ruptura dintre cei doi

Președintele SUA Donald Trump și miliardarul Elon Musk s-au reîntâlnit. Aflându-se pe State Farm Stadium, la evenimentul MAGA dedicat comemorării lui Charlie Kirk, Elon Musk a vorbit cu Donald Trump în loja președintelui amenajată pe stadion, relatează The Guardian.

Musk a fost văzut stând lângă președinte, iar cei doi și-au strâns mâna.

BREAKING 🚨 Donald Trump and Elon Musk just stunned the World by sitting next to each other ❤️ It’s time for this duo to come back together FOR CHARLIE KIRK 🙏 pic.twitter.com/O49cltjyv3 — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025

Înainte de a deveni consilier personal al președintelui SUA, miliardarul Elon Musk a contribuit cu financiar la campania electorală a lui Trump, cheltuind sute de milioane de dolari.

Miliardarul a condus, până la sfârșitul lunii mai Departament al Eficienței Guvernamentale (DOGE). Acesta s-a declarat nemulțumit în repetate rânduri de politica comercială a Casei Albe.