Funeraliile lui Charlie Kirk | Donald Trump participă la ceremonia de înmormântare din Arizona, alături de zeci de mii de oameni

UPDATE: Trump a ajuns în Arizona, unde participă la comemorarea lui Charlie Kirk

Președintele SUA, Donald Trump, a aterizat în Arizona unde participă la comemorarea lui Charlie Kirk, a postat Eric Trump pe X.

Președintele Donald Trump și membri proeminenți ai mișcării sale „Make America Great Again” aduc duminică un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, a cărui ucidere a marcat un moment semnificativ în atmosfera politică tensionată din America.

Donald Trump va susține un discurs mai târziu.

„Astăzi vom celebra viața unui om extraordinar”, a declarat Trump, care le-a spus reporterilor că se pregătește pentru o „zi grea” în timp ce părăsea Casa Albă pentru a participa la slujba din Arizona.

Știrea inițială: Slujba de comemorare a lui Kirk, căruia Trump îi atribuie un rol esențial în victoria sa electorală din 2024, a atras zeci de mii de persoane îndoliate, printre care vicepreședintele JD Vance, înalți oficiali ai Casei Albe și tineri conservatori influențați de Kirk.

Asasinarea lui Kirk, survenită pe 10 septembrie în timpul unei apariții într-un campus universitar din Utah, a declanșat o dezbatere aprinsă despre violență, decență și libertatea de exprimare într-o perioadă de profundă divizare politică. Împușcăturile au stârnit, de asemenea, teama unor americani că Trump încearcă să exploateze indignarea provocată de crimă pentru a justifica suprimarea vocilor criticilor și oponenților săi politici.

Zeci de mii de oameni participă la slujba de înmormântare

Slujba are loc la State Farm Stadium, sediul echipei Arizona Cardinals din NFL, la vest de Phoenix, unde se află organizația Turning Point a lui Kirk. Măsurile de securitate au fost stricte, cu un nivel de prezență a forțelor de ordine federale similar cu cel de la Super Bowl sau alte evenimente de mare amploare.

Membrii publicului au început să se alinieze în fața stadionului înainte de răsărit pentru a-și asigura un loc, iar stadionul cu 63.400 de locuri s-a umplut rapid cu oameni îmbrăcați în roșu, alb și albastru, așa cum a sugerat organizatorul.

Peste 200.000 de persoane îndoliate ar putea încerca să participe la slujbă, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Glendale.

Fotografii cu Kirk la locul de muncă sau alături de soția sa, Erika, erau expuse pe șevaleturi în toate zonele comerciale ale nivelului principal al holului. Unii oameni au pozat pentru fotografii lângă ele.