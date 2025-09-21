Donald Trump a pus crima lui Kirk pe seama „radicalilor de stânga” / Moment emoționant alături de văduva lui Kirk

„Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, țara noastră a fost jefuită de unul dintre cei mai strălucitori oameni ai vremurilor noastre, un gigant al generației sale și, mai presus de toate, un soț, tată, fiu, creștin și patriot devotat, Charles James Kirk a fost ucis în mod atroce de un monstru radicalizat și cu sânge rece, pentru că a spus adevărul. În inima lui, el a fost ucis cu violență pentru că a vorbit în numele libertății și dreptății pentru Dumnezeu, al țării pentru rațiune și al bunului simț”, a declarat Donald Trump, în începutul discursului său, citat de The Guardian.

Președintele SUA l-a numit pe Charlie Kirk un „martir”, luând exemplul antevorbitorilor săi. El a precizat: „Numele lui Kirk va rămâne pentru totdeauna în cronica eternă a celor mai mari patrioți ai Americii, el va trăi veșnic”.

Acesta a continuat să aducă un omagiu văduvei lui Kirk, Erika, și copiilor cuplului, spunându-le că Statele Unite împărtășesc „durerea lor imensă și copleșitoare”.

El a vorbit și despre trecutul lui Charlie, momentul întemeierii organizației sale, Turning Point, descriindu-l ca fiind un tânăr „strălucit”, pasionat și dedicat unei cauze, lipsit de interese sau câștiguri financiare.

Trump a pus asasinarea lui Kirk pe seama „radicalilor de stânga”

În discursul său deosebit de dezvoltat, Trump a pus crima lui Kirk pe seama „radicalilor de stânga”. Acesta nu a oferit totuși dovezi pentru afirmațiile sale. Totodată, el și-a exprimat și nemulțumirea cu privire la modul în care moartea lui Kirk a fost percepută de electoratul de stânga.

„Departamentul de Justiție investighează, de asemenea, rețelele de maniaci radicali de stânga care finanțează și comit acte de violență politică, și credem că știm cine sunt mulți dintre ei, dar aplicarea legii poate fi doar începutul răspunsului nostru la uciderea lui Charlie din ultimele 11 zile.

Am auzit povești despre comentatori, influențatori și alți membri ai societății noastre care au întâmpinat asasinarea lui cu aprobare bolnavă, scuze sau chiar jubilare. Ați auzit și voi asta. Pot să cred că unii dintre aceiași oameni care au petrecut ultimii opt ani încercând să judece moral pe oricine nu era de acord cu ei în privința politicii au început brusc să aplaude crima”, a declarat Trump.

În contrast cu opiniile despre radicalii de stânga, el a precizat anterior că moartea lui Kirk a fost o tragedie pentru conservatori, menționând că mulți dintre aceștia „se rugau ca Charlie să nu moară atunci când era la spital”.

Continuând, Trump a apreciat valorile de viață conservatoare ale lui Kirk, oferindu-l drept exemplu și admirând, totodată, dedicarea lui politică.

„Îl plângem pe prietenul și liderul pe care l-am pierdut, dar mergem mai departe întăriți de credința lui, susținuți de curajul lui și inspirați de exemplul lui de a apăra țara pentru care a trăit, libertățile pentru care a murit și valorile în care a crezut atât de profund. El a crezut în valori în care ar trebui să credem cu toții. Charlie a creat ceva foarte special. Se numește Turning Point USA și, sub conducerea și dragostea Ericăi, va deveni mai mare, mai bun și mai puternic ca niciodată”, a precizat Trump.

La finalul discursului, Donald Trump a chemat-o pe văduva lui Kirk pe scenă, iar cei doi s-au îmbrățișat, și s-au sărutat pe obraz. Aceștia au cântat împreună câteva versuri din cântecul patriotic american. Momentul a fost unul deosebit de emoționant.

https://www.youtube.com/watch?v=88Sc1jKzgHA