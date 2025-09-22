Erika Kirk îl iartă pe ucigașul soțului ei: Răspunsul la ură nu este ura

„Soțul meu voia să salveze tineri, exact ca cel care i-a luat viața. Acel tânăr”, a spus femeia, adresându-se mulțimii prezente pe State Farm Stadium.

Discursul său a avut și o tentă religioasă, oferind repere de învățături biblice din timpul răstignirii lui Iisus. Ea a făcut referire la momentul în care Mântuitorul a spus „Tată, iartă-i, că nu știu ce fac”.

„Acel bărbat, acel tânăr, îl iert. Îl iert pentru că așa a făcut Hristos și așa ar fi făcut Charlie”, a spus văduva lui Kirk.

Ea a rostit cuvintele cu lacrimi în ochi, iar cuvintele au fost urmate de un scurt moment de pauză.

Văduva a continuat apoi, spunând: „Răspunsul la ură nu este ura. Răspunsul pe care îl cunoaștem din Evanghelie este iubirea și iubirea veșnică, iubirea pentru dușmanii noștri și iubirea pentru cei care ne persecută”, a declarat Erika Kirk.

În timpul discursului, ea a reamintit ultimele momente petrecute alături de răposatul său soț, dar și momentele morții sale. Erika Kirk a menționat că fostul său soț a murit „făcând ceea ce iubea”.

Discursul său a fost concentrat și pe schimbările observate în societatea din SUA, precizând că moartea lui Kirk nu a creat revolte, ba mai mult, i-a vulnerabilizat pe americanii conservatori.

Ea s-a adresat mulțimii, îndemnând creștinii să participe la popularizarea religiei, dar și la slujbele religioase. „Voi cei care credeți, păstoriți-i pe acești oameni, plantați sămânța credinței”.

Erika Kirk i-a îndemnat pe bărbații din SUA să devină „lideri puternici” care merită urmați, să-și iubească soțiile și să le respecte. Ea s-a adresat și femeilor, spunându-le să fie „curajoase” și „grijulii” cu soții lor.

La finalul discursului său, Erika Kirk a precizat: „Te iubesc, puiul meu și te voi face mândru. Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a conchis aceasta.

Gestul Erikăi, apreciat de Donald Trump. Momentul emoționant dintre cei doi

Gestul Erikăi de a-l ierta pe agresor a fost apreciat de președintele Donald Trump, care a menționat că el nu ar putea să-și ierte oponenții și nici să le dorească binele.

Președintele a dat de înțeles că proiectul Turning Point, fondat de Charlie Kirk va fi pe mâini bune, preluat de văduva activistului politic și că mișcarea MAGA va crește și se va dezvolta.

La final, Donald Trump a chemat-o pe Erika Kirk pe scenă. Președintele SUA a îmbrățișat-o și a sărutat-o pe obraji. Momentul a fost unul emoționant pentru Erika Kirk, care avea lacrimi în ochi.