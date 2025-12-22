Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică la Phoenix, Arizona, că Statele Unite nu ar trebui să ofere mai mult ajutor Ucrainei.

„Îi ajutăm pe americanii în vârstă la pensie, inclusiv prin eliminarea impozitelor pe asigurările sociale, pentru că credem în a-ți onora tatăl și mama, mai degrabă decât a le trimite toți banii în Ucraina”, a spus Vance.

Discursul său a avut loc în fața unei mulțimi organizate de Turning Point USA, o mișcare conservatoare condusă de soția activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie în Utah.

Charlie Kirk a fost un critic constant al ajutorului pentru Ucraina și susținea în mod fals că peninsula Crimeea a făcut întotdeauna parte din Rusia și nu va fi returnată Ucrainei.

JD Vance le-a transmis tinerilor adepți MAGA că fondurile americane nu trebuie alocate într-un „conflict kinetic împotriva Rusiei” pe care Ucraina „nu l-ar putea câștiga niciodată”.

JD Vance s-a poziționat împotriva Ucrainei încă din timpul mandatului său de senator republican din Ohio, zicând în 2024 că „nu-i pasă cu adevărat ce se întâmplă cu Ucraina, într-un fel sau altul”.

După incidentul din Biroul Oval din februarie, când i-a spus președintelui aflat în vizită, Volodimir Zelenski, că nu este suficient de recunoscător pentru ajutorul Americii, Vance nu a mai participat la discuțiile formale privind pacea în Ucraina.