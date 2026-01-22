Președintele Finlandei afirmă că Trump exercită presiuni asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat joi că președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei din cauza conflictului din Ucraina, scrie Reuters.

Din punctul său de vedere și al statelor occidentale, situația evoluează într-o direcție favorabilă.

Declarațiile au venit după retragerea Statelor Unite și a Europei din disputa legată de Groenlanda.

Alexander Stubb a spus că discuțiile pentru un acord de pace au evoluat după implicarea lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care a sprijinit demersurile trimisului american Steve Witkoff.

Președintele finlandez a transmis că este optimist în ceea ce privește procesul de pace din perspectiva Ucrainei, a Statelor Unite și a Europei.

El a făcut referire la planul de pace structurat în 20 de puncte, care include garanții de securitate pentru Ucraina și un program amplu de reconstrucție.

„Cred că președintele Trump pune multă presiune pe Rusia și sper că va continua să facă acest lucru”, a declarat Alexander Stubb pentru Reuters, într-un interviu acordat la Forumului Economic Mondial de la Davos.