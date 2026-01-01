Incendiul din Elveția: peste 30 de victime cu arsuri, trimise la centrele specializate

La Spitalul Universitar din Zürich se află peste 12 persoane care sunt tratate pentru arsuri.

Un purtător de cuvânt al spitalului a declarat că se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

Alți 22 de pacienți au fost trimiși la Spitalul Universitar din Lausanne.

Spitalele din Zürich și Lausanne sunt cele două unități din Elveția specializate pentru tratarea arsurilor.

Anterior, autoritățile au precizat că unitatea de ATI a spitalului din Valais este la capacitate maximă, pacienții fiind transferați în alte spitale.

Reamintim că, în urma incendiului pornit într-un bar situat în stațiunea elvețiană Crans-Montana, 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite. Incendiul ar fi pornit de la explozia unui material pirotehnic aprins în interiorul barului.