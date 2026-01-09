Zi de doliu național în Elveția pentru comemorarea victimelor incendiului din barul din Alpi

Alte 116 persoane au fost rănite, multe dintre ele grav, când incendiul a izbucnit la mai puțin de două ore după miezul nopții, la barul Le Constellation, pe 1 ianuarie.

Anchetatorii au declarat că, în opinia lor, artificiile de pe sticlele de șampanie au aprins focul în stațiunea Crans-Montana, atunci când s-au apropiat prea mult de tavan. Autoritățile investighează dacă materialul de izolare fonică de pe tavan era conform cu normele în vigoare și dacă lumânările respective erau permise în bar. Inspecțiile de siguranță împotriva incendiilor nu mai fuseseră efectuate din 2019.

Gravitatea arsurilor a făcut dificilă identificarea unor victime, fiind necesar ca familiile să furnizeze autorităților probe de ADN. Poliția a declarat că multe dintre victime erau adolescenți sau tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva managerilor barului. Cei doi sunt suspectați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu, potrivit procurorului șef al regiunii Valais.

Ca parte a zilei naționale de doliu, clopotele bisericilor din toată Elveția vor bate timp de cinci minute, începând de la ora 14:00, ora locală, vineri, și se va ține un minut de reculegere, scrie Associated Press.

Procuratura din Roma a deschis și ea o anchetă în cazul incendiului de la Crans-Montana, sub acuzația de omor din culpă și incendiu premeditat, au relatat joi mass-media italiene. A fost dispusă autopsia a cinci dintre cele șase victime italiene, care a fost delegată procuraturilor din Milano, Bologna și Genova, unde au fost repatriate cadavrele victimelor.

Procuratura din Paris a anunțat luni că va deschide și ea o anchetă pentru a sprijini investigația elvețiană și pentru a facilita comunicarea între familiile victimelor franceze și anchetatorii elvețieni. Nouă cetățeni francezi au fost uciși, cel mai tânăr dintre ei având 14 ani, iar alți 23 au fost răniți.