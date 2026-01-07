Unul dintre prietenii lui Trump susține că americanii nu vor invada Groenlanda

Nigel Farage consideră că Donald Trump nu va invada Groenlanda și se declară de acord cu premierul britanic Keir Starmer că teritoriul aparține poporului său, potrivit Sky News.

Liderul Reform UK a participat miercuri dimineață la o conferință de presă la Londra, unde a fost întrebat despre opiniile sale cu privire la amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda, posibil prin forță militară.

„Ceea ce voi spune este că există unele preocupări reale legate de securitate în jurul Groenlandei și acest lucru devine din ce în ce mai relevant odată cu retragerea calotelor glaciare pe măsură ce ne îndreptăm spre Polul Nord”, a răspuns Farage.

Liderul Reform UK a vorbit despre necesitatea apariției unei baze NATO în nordul insulei înghețate.

„Există un sentiment puternic în cercurile de informații britanice și în NATO, că este nevoie de o bază NATO semnificativă situată în nordul Groenlandei”, a adăugat Nigel Farage.

El a mai spus că Groenlanda „nu este deosebit de dornică” să facă acest lucru și, odată cu ieșirea teritoriului „de sub controlul danez”, insula este expusă riscului de a fi exploatată cu „sume foarte mari de bani și… influență chineză”.

Referindu-se la poporul din Groenlanda, britanicul s-a declarat de acord cu poziția premierului Starmer. „Desigur, ei sunt cei care trebuie să decidă [cu privire la soarta lor]”, a precizat Farage.

Groenlanda nu vrea să devină stat american

Groenlanda a fost o colonie sub coroana Danemarcei până în 1953, când a devenit provincie în țara scandinavă. În 1979, insulei i s-a acordat autonomie, iar 30 de ani mai târziu, Groenlanda a devenit o entitate autoguvernată, parte a teritoriului danez.

Danemarca și Groenlanda au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula, poziție apărată de liderii europeni. Președintele SUA nu a exclus forța militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului bogat în minerale.