Bărbatul acuzat de uciderea părinților pentru a finanța asasinarea lui Trump acceptă un acord de recunoaștere a vinovăției

Un bărbat din Wisconsin acuzat că și-a ucis părinții și le-a furat banii pentru a finanța un plan de asasinare a președintelui Donald Trump urmează să încheie joi o înțelegere judiciară pentru soluționarea cazului.
Foto: Mediafax/hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
08 ian. 2026, 07:43, Știri externe

Nikita Casap, în vârstă de 18 ani, este de așteptat să accepte înțelegerea în cadrul unei audieri care va avea loc în dimineața zilei de joi la Tribunalul din comitatul Waukesha, din suburbia Milwaukee.

Potrivit AP, el se prezintă la audiere sub multiple acuzații, inclusiv două acuzații de omor, două acuzații de ascundere a unui cadavru și furt, procesul fiind programat să înceapă pe 2 martie.

Înregistrările online ale instanței nu menționează termenii acordului de recunoaștere a vinovăției.

Harm Venhuizen, purtător de cuvânt al biroului apărătorului public al statului, care îl reprezintă pe Casap, a declarat că regulile de etică ale Curții Supreme de Justiție a statului împiedică biroul să comenteze cazurile.

Conform unei plângeri penale, anchetatorii cred că Casap și-a împușcat mama și tatăl său vitreg la domiciliul lor din satul Waukesha, în jurul datei de 11 februarie.

A trăit cu cadavrele în descompunere

El a trăit cu cadavrele în descompunere timp de săptămâni înainte de a fugi în cealaltă parte a țării cu SUV-ul tatălui său vitreg, cu 14.000 de dolari în numerar, bijuterii, pașapoarte, arma tatălui său vitreg și câinele familiei, potrivit plângerii.

A fost în cele din urmă arestat în timpul unui control rutier în Kansas, pe 28 februarie.

Autoritățile federale l-au acuzat pe Casap că a planificat uciderea părinților săi, că a cumpărat o dronă și explozibili și că a împărtășit planurile sale altor persoane, inclusiv unui vorbitor de limbă rusă. În mandatul federal de percheziție, autoritățile au afirmat că el a scris un manifest în care solicita asasinarea lui Trump și că a luat legătura cu alte persoane în legătură cu planul său de a-l ucide pe Trump și de a răsturna guvernul SUA.

„Uciderea părinților săi părea a fi un efort de a obține mijloacele financiare și autonomia necesare pentru a-și duce planul la îndeplinire”, se arată în mandat.

Plănuia să se mute în Ucraina

Detectivii au găsit pe telefonul mobil al lui Casap mai multe mesaje din ianuarie 2025 în care Casap întreabă cât timp va trebui să se ascundă înainte de a fi mutat în Ucraina.

O persoană necunoscută i-a răspuns în rusă, se arată în plângere, dar documentul nu precizează ce i-a spus acea persoană lui Casap.

Într-un alt mesaj, Casap întreabă: „Deci, în Ucraina, voi putea duce o viață normală? Chiar dacă se va afla că eu am făcut-o?”

