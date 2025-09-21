Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio l-a comparat pe Charlie Kirk cu Iisus

Marco Rubio l-a comparat pe Charlie Kirk cu Iisus

La funeraliile conservatorului Charlie Kirk, alături de celelalte figuri proeminente ale politicii americane, printre care și Donald Trump, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a spus câteva cuvinte în memoria activistului politic, comparându-l cu personalități istorice și chiar cu Iisus.
Sursă foto: Captură ecran Youtube / FoxNews
Daiana Rob
22 sept. 2025, 00:37, Știri externe

Adresându-se mulțimii prezente pe State Farm Stadium din Arizona, Marco Rubio a oferit un discurs emoționant, reamintind de faptul că Charlie Kirk a fost o voce proeminentă pentru mișcarea MAGA.

„Aici a fost această voce care a inspirat o mișcare în care tinerilor americani li s-a spus că nu este adevărat. Cea mai înaltă chemare este să avem o căsnicie de succes și să creștem copii productivi. Mișcarea care i-a învățat că țara noastră nu este o țară grozavă, ci cea mai grozavă și mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria întregii omeniri și că merită să luptăm pentru ea…”, a declarat Rubio, în prima parte a discursului său.

A doua parte a discursului său a fost oferit într-o manieră ceva mai religioasă, dar și meditativă. Rubio a făcut o paralelă la faptele biblice care au urmat după moartea lui Iisus Hristos.

„Dumnezeu a luat chipul unui om și a coborât să trăiască printre noi, a suferit ca oamenii și a murit ca un om, dar în a treia zi a înviat, spre deosebire de orice muritor, și apoi, pentru a dovedi că scepticii se înșelau, a mâncat împreună cu discipolii săi, ca aceștia să poată vedea și să-i atingă rănile… Și când se va întoarce, va fi un cer nou și un pământ nou, și vom fi cu toții împreună, și vom avea din nou o mare reuniune acolo cu Charlie și cu toți oamenii pe care îi iubim”, a conchis Rubio.

Miercuri, 10 septembrie, activistul politic conservator din SUA a fost împușcat chiar în timpul unui eveniment public, desfășurat la universitatea Utah Valley. El a fost împușcat de un lunetist. Glonțul nu l-a răspus imediat, însă acesta a murit la spital.