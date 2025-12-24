Prima pagină » Știri externe » Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință din nou posturile TV cu retragerea licențelor de emisie

Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință din nou posturile TV cu retragerea licențelor de emisie

În ajunul Crăciunului, președintele Donald Trump a lansat un nou atac la adresa așa-numitelor „late night shows”, criticându-l dur pe Stephen Colbert.
Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință din nou posturile TV cu retragerea licențelor de emisie
Iulian Moşneagu
24 dec. 2025, 20:42, Știri externe

Într-o postare pe Truth Social, Trump l-a descris pe Stephen Colbert drept un „dezastru jalnic” și a susținut că CBS ar trebui să îl „pună la somn”, conform AFP.

„The Late Show with Stephen Colbert” urmează să se încheie în mai 2026. Decizia a fost anunțată de CBS în iulie, iar postul a explicat că este vorba despre „o decizie pur financiară”.

Fanii lui Colbert au acuzat însă cenzura, mai ales că anunțul a coincis cu momentul în care compania-mamă a CBS a ajuns la o înțelegere cu Trump.

În mesajul său, Trump a afirmat că Colbert „a devenit și mai rău” după ce a fost „concediat de CBS, dar lăsat de izbeliște”.

Stephen Colbert prezintă „The Late Show” din 2015. Monologurile sale sunt adesea critice la adresa lui Trump și a Partidului Republican.

Trump amenință posturile TV cu retragerea licențelor de emisie

Într-o altă postare, Trump a reluat amenințările privind retragerea licențelor de emisie ale posturilor TV pe care le consideră ostile.

„Dacă emisiunile de știri ale rețelelor TV și emisiunile lor de noapte sunt aproape 100% negative la adresa președintelui Donald J. Trump, a MAGA și a Partidului Republican, nu ar trebui să le fie retrase licențele lor de emisie extrem de prețioase? Eu spun: DA!”, a scris Trump.

În august, ABC, deținută de Disney, l-a suspendat pentru scurt timp pe Jimmy Kimmel. Acesta îi iritase pe conservatori prin comentariile făcute după asasinarea lui Charlie Kirk.

