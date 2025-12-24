Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință din nou posturile TV cu retragerea licențelor de emisie

Într-o postare pe Truth Social, Trump l-a descris pe Stephen Colbert drept un „dezastru jalnic” și a susținut că CBS ar trebui să îl „pună la somn”, conform AFP.

„The Late Show with Stephen Colbert” urmează să se încheie în mai 2026. Decizia a fost anunțată de CBS în iulie, iar postul a explicat că este vorba despre „o decizie pur financiară”.

Fanii lui Colbert au acuzat însă cenzura, mai ales că anunțul a coincis cu momentul în care compania-mamă a CBS a ajuns la o înțelegere cu Trump.

În mesajul său, Trump a afirmat că Colbert „a devenit și mai rău” după ce a fost „concediat de CBS, dar lăsat de izbeliște”.

Stephen Colbert prezintă „The Late Show” din 2015. Monologurile sale sunt adesea critice la adresa lui Trump și a Partidului Republican.

Trump amenință posturile TV cu retragerea licențelor de emisie

Într-o altă postare, Trump a reluat amenințările privind retragerea licențelor de emisie ale posturilor TV pe care le consideră ostile.

„Dacă emisiunile de știri ale rețelelor TV și emisiunile lor de noapte sunt aproape 100% negative la adresa președintelui Donald J. Trump, a MAGA și a Partidului Republican, nu ar trebui să le fie retrase licențele lor de emisie extrem de prețioase? Eu spun: DA!”, a scris Trump.

În august, ABC, deținută de Disney, l-a suspendat pentru scurt timp pe Jimmy Kimmel. Acesta îi iritase pe conservatori prin comentariile făcute după asasinarea lui Charlie Kirk.