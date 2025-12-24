Administrația Trump a suspendat vizele pentru 5 europeni cu funcții importante. Care este motivul

Departamentul de Stat a anunțat, marți, că suspendă vizele pentru cinci europeni, pe care îi acuză că au condus eforturile de a presa companiile de tehnologie americane să cenzureze sau să suprime opiniile americane, scrie Associated Press.

„De prea mult timp, ideologii europeni depun eforturi concertate pentru a constrânge platformele americane să sancţioneze opiniile americane cărora li se opun”, a transmis pe X secretarul de stat american, Marco Rubio. Oficialul american a adăugat că „administraţia Trump nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”.

Concret, Rubio susține că cei cinci europeni au promovat campanii de cenzură ale guvernelor străine împotriva americanilor și companiilor americane, care ar fi creat „consecințe potențial grave asupra politicii externe” pentru SUA.

Cei cinci europeni vizați de această măsură sunt: Imran Ahmed, director executiv al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale; Josephine Ballon și Anna-Lena von Hodenberg, lideri ai HateAid, o organizație germană; Clare Melford, care conduce Indicele Global de Dezinformare; și fostul comisar european Thierry Breton, care a fost responsabil pentru afaceri digitale.

Thierry Breton a fost „creierul” din spatele Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA), care impune o serie de cerințe stricte menite să asigure siguranța utilizatorilor de internet online.

În replică, acesta a menționat, într-o postare pe X, că toate cele 27 de state membre ale UE au votat pentru Legea serviciilor digitale în 2022. „Către prietenii noștri americani: «Cenzura nu este acolo unde credeți voi»”, a scris el.

Deși europenii pot călători fără viză în SUA, măsura le blochează accesul prin refuzarea autorizației electronice ESTA.