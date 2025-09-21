Oana Țoiu a repostat textul în care condamnă asasinarea lui Charlie Kirk. MAE spune că a fost o problemă tehnică

UPDATE: Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au declarat, pentru MEDIAFAX, că postarea nu a fost ștearsă, ci a fost vorba despre o problemă tehnică.

„Nu a fost șters. A fost un glitch tehnic la noi când au fost făcute noi postări. Niciodată NU ștergem postări pe MAE sau pe contul dnei ministru. Odată făcută o postare, aceasta este on the record”, au spus reprezentanții MAE întrebați despre postarea ștearsă.

De altfel, postarea a reapărut pe X, însă având data de 21 septembrie. Cea inițială era din 20 septembrie.

Știrea inițială: După dezvăluirile Gândul că a ținut un discurs într-o sală goală, ministrul de Externe Oana Țoiu a șters postarea de pe X în care spunea că a participat la Summitul Comunității Românești, în Chicago. În aceeași postare, Țoiu remarca că se află într-o locație pe care Charlie Kirk, activistul politic asasinat în SUA, o considera o fundamentală pentru credințelor sale – Christian Heritage Academy.

„Bine ați venit la Romanian Community Summit 2025, aflat la a treia ediție a unui eveniment care aduce la un loc lideri și artizani ai diasporei pentru un singur scop: să transforme viziunea în acțiune. Summitul este o platformă dinamică, care lansează inițiative inovative și pavează calea pentru un viitor prosper”, se arată în prezentarea evenimentului.

De altfel, „summit-ul” a fost finanțat prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni”.

În imagini se observa că sunt ocupate, răzleț, câteva locuri situate cât mai aproape de centrul scenei.

Oana Țoiu a așteptat să ajungă pe pământ american pentru a condamna asasinarea lui Charlie Kirk, activistul american apropiat de Donald Trump. Deși în țară nu a avut nicio reacție la eveniment, ministra de externe a punctat în SUA, cu o întârziere de 10 zile.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scris Țoiu pe X.