Țestoasele, puse în pericol de o groapă ilegală de gunoi. Grecia, amendată drastic de Uniunea Europeană

Depozitul incriminat se află în parcul marin național Zante, unul dintre puținele locuri de depunere a ouălor din Marea Mediterană ale broaștei țestoase marine Caretta caretta, o specie protejată și emblematică pentru insulele grecești.

Aproximativ o mie de cuiburi se află aici, în timp ce sute de mii de turiști vin în fiecare an să admire plajele din Laganas sau Gerakas, zone în care accesul este uneori restricționat pentru a proteja broaștele țestoase. Împreună cu golful Kyparissia, în sud-vestul Peloponezului, Zante găzduiește cele mai importante zone de reproducere ale acestei specii din Marea Mediterană.

Însă coexistența între turismul de masă și protecția naturii rămâne fragilă. Potrivit Curții, groapa de gunoi, supraîncărcată și prost gestionată, reprezenta „un pericol pentru sănătatea publică și mediu”.

În ciuda unei prime hotărâri pronunțate în 2014, care impunea închiderea și reabilitarea sitului, Atena nu a luat măsurile necesare, potrivit Le Figaro.

Curtea de la Luxemburg a constatat că Grecia nu a pus capăt utilizării depozitului de deșeuri din Zante pentru a se conforma hotărârii pronunțate în 2014, care ordona reabilitarea depozitului.

Între 2014 și 2023, Comisia Europeană a emis numeroase avertismente și scrisori oficiale, înainte de a trimite două scrisori de punere în întârziere, în 2017 și 2024, care au rămas fără efect.

În fața inacțiunii Greciei, Bruxelles a sesizat în cele din urmă Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ceea ce a dus la hotărârea de joi.

Grecia „nu a elaborat un plan de dezvoltare pentru continuarea exploatării acestei gropi de gunoi în conformitate cu cerințele legislației europene și nici nu a dezafectat această groapă de gunoi”, subliniază hotărârea.