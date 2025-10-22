Președintele Trump a discutat cu premierul Modi despre comerț și achizițiile de petrol rusesc

„Am vorbit despre multe lucruri, dar mai ales despre comerț”, le-a spus Trump reporterilor de la Casa Albă, adăugând: „Nu va cumpăra mult petrol din Rusia. Vrea să vadă războiul terminându-se la fel de mult ca mine”.

India este, alături de China, unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc, fapt ce a provocat tensiuni între guvernul de la Washington și guvernul de la New Delhi, potrivit Reuters.

Administrația Trump a intensificat recent presiunile asupra Indiei, impunând tarife suplimentare asupra unor exporturi indiene către SUA pentru a descuraja achizițiile de țiței rusesc.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că limitarea importurilor energetice din Rusia este esențială pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, în încercarea de a forța negocieri de pace în războiul din Ucraina.