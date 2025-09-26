Comerțul cu ridicata: stagnare în primele luni, explozie pe segmentul agricol în iulie

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (fără autovehicule și motociclete) a crescut ușor, cu 1,1%, în primele șapte luni din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de INS.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în activitățile de intermediere (+11,6%), în comerțul nespecializat (+11,3%), dar și în vânzările de mașini, echipamente și furnituri (+8,5%). Totodată, bunurile de consum nealimentare au urcat cu 6,6%, iar echipamentele IT și de telecomunicații cu 2,7%. În schimb, comerțul cu produse agricole și animale vii a scăzut cu aproape 18%, iar cel cu produse alimentare, băuturi și tutun a avut o ușoară reducere, de 0,5%.

Dacă luăm în calcul ajustările sezoniere, cifrele arată chiar o mică scădere, de 0,1%, la nivelul primelor șapte luni.

În luna iulie, însă, cifrele au crescut spectaculos: față de iunie, avansul a fost de 17,4%, mai ales datorită exploziei din comerțul cu produse agricole brute și animale vii, care a urcat cu 127%. În comparație cu iulie 2024, afacerile din comerțul cu ridicata au fost mai mari cu 8,3%.