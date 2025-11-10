Afaceri explozive: Cine câștigă cei mai mulți bani de pe urma războaielor din afaceri cu armament

Când vorbim despre bani și afaceri, atingem oricum un subiect sensibil; îmbogățirea și statutul de antreprenor au fost mereu asociate cu controverse. Imaginați-vă, așadar, cum se schimbă perspectiva atunci când combinăm ideea de bogăție cu una dintre cele mai puternice industrii din lume – cea a armamentului. Evident, nu este vorba despre a glorifica pe cineva, ci despre a arăta, dintr-o perspectivă jurnalistică, cine își construiește averile din acest domeniu. Cine conduce afacerea armelor? Care sunt companiile-pionier? Aici nu este vorba de judecată, ci doar de informare — nimic personal, doar business, scrie Forbes.

Comerțul cu arme nu este doar o chestiune economică; are și consecințe politice și sociale majore în multe regiuni ale lumii. Țările care domină vânzarea de arme sunt adesea implicate în relații internaționale complexe, întrucât industria armamentului joacă un rol esențial în proiecția de putere a marilor națiuni. Guvernele producătoare de arme beneficiază adesea de acordurile internaționale de vânzare, care nu doar le întăresc economiile, ci și influența geopolitică.

Conflictele din Orientul Mijlociu, Africa și alte regiuni au demonstrat cum fluxul de arme poate alimenta războaie civile, dictaturi și încălcări ale drepturilor omului. Companiile din domeniul armamentului nu sunt întotdeauna transparente în ceea ce privește datele financiare, iar în contextul celor două mari conflicte actuale — Ucraina și Gaza — societatea civilă cere mai multă transparență și control din partea autorităților.

Potrivit celor mai recente date publicate de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), „veniturile din vânzarea de arme și servicii militare ale celor 100 cele mai mari companii din domeniu au ajuns la 632 de miliarde de dolari în 2023, o creștere de 4,2% față de anul 2022”.

Principalele companii care domină comerțul cu arme

Piața globală a armelor este controlată de câteva companii gigant, care domină sectorul prin tehnologie avansată și producție la scară largă. Aceste companii nu produc doar arme de foc și muniție, ci și sisteme complexe de apărare, avioane de luptă, rachete și submarine.

Lockheed Martin (SUA) – Este, fără îndoială, cel mai mare furnizor de arme din lume. În 2023, compania a raportat venituri de 64,65 miliarde de dolari din vânzări militare. Produce avioane de luptă (F-35), rachete și sisteme de apărare avansate. RTX (Raytheon Technologies) – După restructurarea din 2020, Raytheon a devenit RTX, consolidându-și poziția printre lideri. Veniturile din vânzările de arme reprezintă aproximativ 60% din cele ale Lockheed Martin. Este specializată în rachete, radare și tehnologii de apărare aeriană. Boeing Defense, Space & Security – Deși Boeing este cunoscută pentru avioanele sale comerciale, divizia sa militară produce avioane de luptă, elicoptere și sisteme de apărare spațială. Northrop Grumman (SUA) – Specializată în sisteme electronice de apărare, drone și rachete, compania generează anual zeci de miliarde de dolari din vânzări militare. General Dynamics (SUA) – Cu o prezență solidă în domeniul vehiculelor blindate, rachetelor și submarinelor, General Dynamics se menține printre cele mai profitabile companii de apărare din lume.

Aceste companii concurează pentru supremație încă din 2002, ceea ce arată stabilitatea industriei. Dintre primele 20 (din top 100), majoritatea sunt americane; doar șase sunt chineze, una italiană, una britanică și una franceză.

Cele mai vândute arme din lume

AK-47 (Avtomat Kalașnikov 1947) – Cel mai cunoscut și răspândit armament din lume, cu peste 100 de milioane de unități produse. Simplu, ieftin și eficient, este folosit de armate și grupări armate deopotrivă. M16 (SUA) – Folosit inițial în Războiul din Vietnam, a devenit una dintre cele mai populare arme la nivel global, cu peste 8 milioane de unități produse. FN FAL (Belgia) – Cunoscut drept „pușca automată ușoară”, a fost adoptat de peste 70 de țări și a fost folosit în numeroase conflicte, cu aproximativ 9 milioane de exemplare vândute. RPG-7 (URSS) – Lansator antitanc portabil, produs în milioane de exemplare datorită costului scăzut și eficienței în luptă. Se estimează că s-au fabricat peste 9 milioane de unități.

Țările care domină piața mondială

Statele Unite, Rusia și China sunt cei mai mari fabricanți și exportatori de arme, menținând rețele complexe de relații internaționale și contracte strategice. În ultimii ani, compania spaniolă Navantia a urcat și ea în clasament, ocupând locul 88 în topul celor mai influente 100 de companii din industrie.

Conform SIPRI, cele 100 de companii de armament au obținut venituri totale de 632 miliarde de dolari în 2023, o creștere de 4,2% față de anul precedent.

Statele Unite domină piața cu 41 de companii, care au generat 317 miliarde de dolari.

Companiile din Asia și Oceania au crescut cu 5,7%, ajungând la 136 miliarde de dolari, iar în Rusia, doi mari producători (inclusiv Rostec) au înregistrat creșteri de până la 40%.

Industria armamentului este în continuă expansiune, cu o creștere estimată de 9% în 2024 și 12% în 2025, impulsionată de tensiunile internaționale și de cererea tot mai mare pentru tehnologii militare avansate.

Ar fi frumos să putem vorbi despre o lume fără arme, dar realitatea este alta. Problema nu constă doar în existența armelor, ci în vânzarea lor către grupuri care propagă ura, războaiele și moartea. Poate că termenul „arme de apărare” este, de fapt, o contradicție în sine — ar trebui numite mai degrabă arme de atac.