Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a contracara atacurile rusești asupra infrastructurii energetice

Președintele ucrainean a sugerat că statele europene care dețin astfel de sisteme să le transfere Ucrainei, urmând să primească ulterior înlocuirile din partea SUA. Acesta a mai spus că procesul de constituirea a unui sistem Patriot durează foarte mult timp, subliniind că armata ucraineană nu are timp la dispoziție.

Apelul vine în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au dus la întreruperi ale electricității în majoritatea regiunilor țării. Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat că noile lovituri au afectat grav sistemul energetic, provocând pene de curent și apelând la populație să reducă consumul în orele de vârf.

Rusia lansează sute de drone și rachete, unele echipate cu camere de recunoaștere, pentru a identifica și distruge ținte energetice, atacurile fiind mai precise decât în anii trecuți.

Pe front, luptele continuă în jurul orașului Pokrovsk, în estul regiunii Donețk, unde Zelensky afirmă că Rusia a concentrat aproximativ 170.000 de soldați pentru o nouă ofensivă.

Zelensky a confirmat că Ucraina a primit recent sisteme Patriot suplimentare din Germania, însă capacitățile de apărare aeriană rămân insuficiente pentru a acoperi întreaga țară. NATO continuă să coordoneze livrări regulate de armament, achiziționat în principal de aliații europeni și Canada din Statele Unite