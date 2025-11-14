Zelenski: Ucraina a doborât 14 rachete rusești și a lovit ținte militare în Rusia cu „Long Neptunes”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri dimineață un mesaj pe platforma X în care a prezentat ultimele evoluții din timpul nopții, pe baza rapoartelor primite de la comandantul-șef al armatei și de la conducerea Forțelor Aeriene.

Zelenski a precizat că sistemele de apărare antiaeriană Patriot, alături de alte sisteme, au funcționat „eficient”, reușind să neutralizeze 14 rachete rusești. Între acestea s-au aflat două rachete aeroballistice și șase rachete balistice. Liderul ucrainean a subliniat că țara sa va continua să își consolideze capacitatea de a intercepta proiectile balistice.

Președintele a mai declarat că a cerut diplomaților ucraineni să informeze complet partenerii internaționali despre natura atacurilor rusești și despre țintele lovite.

Potrivit lui Zelenski, Rusia își continuă campania de „teroare” asupra orașelor ucrainene, vizând în principal infrastructura civilă. În ultimele ore, cele mai afectate au fost zone rezidențiale din Kiev și instalații energetice.

Zelenski a confirmat, de asemenea, că forțele ucrainene au folosit cu succes rachete „Long Neptunes” împotriva unor ținte stabilite pe teritoriul Federației Ruse. El a descris atacul drept o reacție „pe deplin justificată” la bombardamentele rusești, afirmând că aceste arme oferă rezultate „tot mai semnificative și precise” de la o lună la alta.

„Le mulțumesc tuturor celor care lucrează la programul nostru de rachete și care oferă Ucrainei această precizie și capacitate de acțiune la distanță. Glorie Ucrainei!”, a transmis Zelenski.