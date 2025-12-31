Prima pagină » Știri externe » Interdicții alimentare pentru beneficiarii de ajutoare din cinci state americane

Interdicții alimentare pentru beneficiarii de ajutoare din cinci state americane

Beneficiarii de ajutor guvernamental pentru plata alimentelor din cinci state americane vor avea parte, începând de joi de noi restricții privind băuturile răcoritoare, dulciurile și alte alimente pe care le pot cumpăra cu sprijinul guvernamental.
Interdicții alimentare pentru beneficiarii de ajutoare din cinci state americane
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
31 dec. 2025, 04:23, Știri externe

Indiana, Iowa, Nebraska, Utah și Virginia de Vest sunt primele dintre cel puțin 18 state care au adoptat derogări care interzic achiziționarea anumitor alimente prin intermediul Programului suplimentar de asistență nutrițională (SNAP).

Interdicțiile fac parte dintr-un efort al secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și al secretarului Agriculturii, Brooke Rollins, de a îndemna statele să elimine alimentele considerate nesănătoase din programul federal de 100 de miliarde de dolari, cunoscut de mult timp sub numele de cupoane alimentare, care deservește 42 de milioane de americani, potrivit AP.

„Nu putem continua un sistem care îi obligă pe contribuabili să finanțeze programe care îmbolnăvesc oamenii și apoi să plătească a doua oară pentru a trata bolile pe care tocmai aceste programe contribuie la crearea lor”, a declarat Kennedy într-un comunicat din decembrie.

Reducerea bolilor

Eforturile vizează reducerea bolilor cronice precum obezitatea și diabetul, asociate cu băuturile îndulcite și alte gustări, un obiectiv cheie al inițiativei „Make America Healthy Again” a lui Kennedy.

Experții din industria comerțului cu amănuntul și din politicile de sănătate au declarat că programele SNAP de stat, deja supuse presiunilor din cauza reducerilor bugetare abrupte, nu sunt pregătite pentru schimbările complexe, neexistând liste complete ale alimentelor afectate și provocări tehnice la punctele de vânzare care variază în funcție de stat și de magazin.

Impact financiar pentru comercianți

Un raport al Asociației Naționale a Produselor Alimentare și al altor grupuri comerciale din industrie a estimat că implementarea restricțiilor SNAP ar costa comercianții cu amănuntul din SUA 1,6 miliarde de dolari inițial și 759 de milioane de dolari în fiecare an de acum înainte.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate
Gandul
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor