Interdicții alimentare pentru beneficiarii de ajutoare din cinci state americane

Indiana, Iowa, Nebraska, Utah și Virginia de Vest sunt primele dintre cel puțin 18 state care au adoptat derogări care interzic achiziționarea anumitor alimente prin intermediul Programului suplimentar de asistență nutrițională (SNAP).

Interdicțiile fac parte dintr-un efort al secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și al secretarului Agriculturii, Brooke Rollins, de a îndemna statele să elimine alimentele considerate nesănătoase din programul federal de 100 de miliarde de dolari, cunoscut de mult timp sub numele de cupoane alimentare, care deservește 42 de milioane de americani, potrivit AP.

„Nu putem continua un sistem care îi obligă pe contribuabili să finanțeze programe care îmbolnăvesc oamenii și apoi să plătească a doua oară pentru a trata bolile pe care tocmai aceste programe contribuie la crearea lor”, a declarat Kennedy într-un comunicat din decembrie.

Reducerea bolilor

Eforturile vizează reducerea bolilor cronice precum obezitatea și diabetul, asociate cu băuturile îndulcite și alte gustări, un obiectiv cheie al inițiativei „Make America Healthy Again” a lui Kennedy.

Experții din industria comerțului cu amănuntul și din politicile de sănătate au declarat că programele SNAP de stat, deja supuse presiunilor din cauza reducerilor bugetare abrupte, nu sunt pregătite pentru schimbările complexe, neexistând liste complete ale alimentelor afectate și provocări tehnice la punctele de vânzare care variază în funcție de stat și de magazin.

Impact financiar pentru comercianți

Un raport al Asociației Naționale a Produselor Alimentare și al altor grupuri comerciale din industrie a estimat că implementarea restricțiilor SNAP ar costa comercianții cu amănuntul din SUA 1,6 miliarde de dolari inițial și 759 de milioane de dolari în fiecare an de acum înainte.