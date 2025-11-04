China vrea să aprofundeze legăturile comerciale cu Rusia în ciuda condițiilor „agitate”

În timpul întâlnirii, Xi a reafirmat angajamentul Beijingului de a aprofunda legăturile cu Moscova, în ciuda condițiilor externe „turbulante”, a relatat presa de stat chineză.

Cei doi s-au întâlnit în Marea Sală a Poporului, la o zi după ce Mishustin s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang, la Hangzhou.

„Relațiile China-Rusia au menținut cursul către o dezvoltare de nivel superior și de calitate superioară, avansând constant în ciuda unui mediu extern turbulent. Salvarea, consolidarea și dezvoltarea relațiilor China-Rusia este o alegere strategică pentru ambele părți”, a declarat Xi, potrivit postului de televiziune de stat CCTV citat de Sky News.

El a evidențiat domenii precum energia, agricultura, industria aerospațială, economia digitală și dezvoltarea verde.

Relațiile economice cu China au menținut economia Rusiei pe linia de plutire în timpul războiului. Totuși, în ultimele luni, comerțul dintre cele două țări a scăzut.