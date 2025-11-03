Prima pagină » Știri externe » Premierul rus, Mihail Mișustin începe o vizită de stat în China

Premierul rus Mihail Mișustin a sosit luni în China pentru o vizită de două zile care include întâlniri cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang, iar discuțiile lor vor urmări extinderea cooperării în domeniile comerțului, energiei, transportului, agriculturii și tehnologiilor avansate.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 nov. 2025, 10:49, Știri externe

„Ne așteptăm ca prim-ministrul Mihail Mishustin să fie primit de președintele chinez Xi Jinping. Aceasta este, de asemenea, o tradiție reciprocă în relațiile bilaterale. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare această vizită și îi acordăm o mare importanță”, a susținut un purtător de cuvânt al Kremlinului, potrivit agenției TASS, citate de The Independent.

China a devenit cel mai important partener economic al Rusiei după impunerea sancțiunilor occidentale ca urmare a invaziei din Ucraina, iar în 2022, cele doua state au semnat un parteneriat „fără limite”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a precizat că reuniunea are scopul de a „consolida încrederea reciprocă, cooperarea și de a da un nou impuls parteneriatului strategic ruso-chinez pentru noua eră”.
Înaintea vizitei, oficiali ruși și chinezi s-au întâlnit la Ningbo pentru a discuta extinderea exporturilor de cupru, nichel și produse agricole.

Kremlinul consideră că parteneriatul industrial și tehnologic cu Beijingul este o formă mai sustenabilă de colaborare pe termen lung.

În paralele, președintele Statelor Unite, Donald Trump a afirmat recent că dorește să coopereze cu Beijingul pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, susținând că președintele Xi Jinping „poate avea o influență semnificativă asupra lui Putin”.