Premierul rus, Mihail Mișustin începe o vizită de stat în China

„Ne așteptăm ca prim-ministrul Mihail Mishustin să fie primit de președintele chinez Xi Jinping. Aceasta este, de asemenea, o tradiție reciprocă în relațiile bilaterale. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare această vizită și îi acordăm o mare importanță”, a susținut un purtător de cuvânt al Kremlinului, potrivit agenției TASS, citate de The Independent.

China a devenit cel mai important partener economic al Rusiei după impunerea sancțiunilor occidentale ca urmare a invaziei din Ucraina, iar în 2022, cele doua state au semnat un parteneriat „fără limite”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a precizat că reuniunea are scopul de a „consolida încrederea reciprocă, cooperarea și de a da un nou impuls parteneriatului strategic ruso-chinez pentru noua eră”.

Înaintea vizitei, oficiali ruși și chinezi s-au întâlnit la Ningbo pentru a discuta extinderea exporturilor de cupru, nichel și produse agricole.

Kremlinul consideră că parteneriatul industrial și tehnologic cu Beijingul este o formă mai sustenabilă de colaborare pe termen lung.

În paralele, președintele Statelor Unite, Donald Trump a afirmat recent că dorește să coopereze cu Beijingul pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, susținând că președintele Xi Jinping „poate avea o influență semnificativă asupra lui Putin”.