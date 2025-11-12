Vietnam și Statele Unite sunt aproape de semnarea unui nou acord comercial

Son a afirmat: „Doar încrederea poate duce la cooperare și numai cooperarea poate duce la prosperitate, iar Vietnamul caută întotdeauna să intensifice cooperarea cu Statele Unite”.

În octombrie, cele două țări au convenit să finalizeze un acord comercial, prin care tarifele pentru importurile de produse vietnameze în SUA vor rămâne la 20%, dar anumite categorii de produse vor fi scutite de taxe vamale.

Oficialul vietnamez a făcut apel la companiile americane să sprijine vizita viitoare a secretarului general, To Lam în SUA și să încurajeze Washingtonul să recunoască Vietnamul ca economie de piață, ridicând restricțiile privind exportul produselor din domeniul tehnologiei.

Potrivit Ministerului Industriei și Comerțului din Vietnam, negocierile conduse de ministrul Nguyen Hong Dien au loc de miercuri până vineri la Washington.