Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală

Decizia, justificată oficial printr-o „eroare administrativă”, a stârnit acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență, potrivit unei investigații publicate de The Guardian.

Documentele respective fuseseră puse inițial la dispoziția presei sub embargo și includeau minute guvernamentale din anii 2004–2005, care făceau referire la cheltuielile de deplasare ale prințului Andrew în perioada în care acesta a fost trimis comercial al Regatului Unit.

Documentele despre familia regală retrase în ultimul moment

Dosarele transmise către Arhivele Naționale conțineau și materiale legate de moartea Dianei, Prințesă de Wales, precum și corespondență internă privind relațiile dintre Downing Street și Casa Regală. Printre acestea se afla și o scrisoare de scuze adresată Reginei Mamă, după ce o telegramă oficială de aniversare fusese formulată într-un mod considerat necorespunzător.

Minutele retrase făceau referire la vizite oficiale ale prințului Andrew în China, Rusia, Asia de Sud-Est și Spania. Potrivit documentelor consultate de jurnaliști înainte de retragere, o modificare a regulilor ar fi putut duce la transferarea cheltuielilor de deplasare ale acestuia către Biroul Regal de Călătorii, ceea ce ar fi crescut bugetul cu aproximativ 90.000 de lire sterline.

Acuzațiile de lipsă de transparență ale guvernului britanic

Cabinet Office a susținut ulterior că documentele nu ar fi trebuit niciodată făcute publice, invocând o „eroare administrativă”. Totuși, criticii consideră că reținerea acestora evidențiază modul în care documentele referitoare la familia regală sunt, în mod frecvent, exceptate de la publicare în baza Legii privind documentele publice.

Graham Smith, director executiv al organizației Republic, care militează pentru abolirea monarhiei, a declarat că nu ar trebui să existe excepții pentru familia regală. Acesta susține că presiunea ar fi venit din partea Palatului, nu pentru a-l proteja exclusiv pe prințul Andrew, ci pentru a proteja instituția monarhiei.

Documente despre Diana și relațiile diplomatice, sub controlul guvernului britanic

Un set de documente privind moartea Dianei și organizarea funeraliilor fusese publicat anterior, în 2005, în baza Legii privind libertatea informației.

Cu toate acestea, Downing Street a refuzat atunci să facă publice detalii despre o conversație dintre Tony Blair și președintele francez Jacques Chirac, motivând că discuțiile sunt confidențiale și nu prezintă interes public.