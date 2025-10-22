De ce muzicienii de pe Broadway au motive serioase de nemulțumire

Sindicaliștii muzicienilor de pe Broadway amenință cu grevă dacă nu va reuși să ajungă la un acord asociația producătorilor de pe Broadway.

Muzicienii nu sunt dispuși să accepte cererile producătorilor, adică reducerile salariale, reducerea beneficiilor medicale și chiar, în unele cazuri, pierderea locului de muncă.

Ei speră, totuși, la o mediere și la încheierea unui nou contract până în dimineața zilei de joi, iar în caz contrar amenință cu grevă.

Pregătiți să intre în grevă

„Muzicienii de pe Broadway, reprezentați de sindicatul Local 802 AFM, intră miercuri, 22 octombrie, în mediere.

Dacă nu vom avea un nou contract până joi dimineață, suntem pregătiți să intrăm imediat în grevă.

Sperăm, totuși, că vom reuși să ajungem la un acord”, se arată în declarația sindicatului, semnată de președintele Local 802, Bob Suttman, și citat de digitalmusicnews.com.

Munca la negru se întâmplă și la case mai mari

De altfel, muzicienii au serioase motive de nemulțumire, de vreme ce, încă din 31 august, lucrează fără contract și au o acoperire medicală incertă.

Ei revendică, de asemenea, creșteri salariale și siguranța locului de muncă, potrivit sursei citate.

„După cel mai de succes sezon din istorie, Broadway League (asociația producătorilor de pe Broadway) le cere muzicienilor și artiștilor care au făcut posibil acest succes să accepte reduceri salariale, amenințări la adresa beneficiilor medicale și posibile pierderi de locuri de muncă”, a declarat Suttmann anterior.

O grevă ar însemna o lovitură cumplită pentru Broadway

O eventuală grevă a muzicienilor ar da peste cap producții importante de pe Broadway, cum ar fi: „Gatsby”, „Hamilton”, „Hell’s Kicthen”, „&Juliet”, „Beetlejuice”, „Aladdin”, „Book of Mormon”, „Chicago”, „Lion King”, „Mamma Mia” și multe altele.

În timp ce muzicienii se luptă să nu-și piardă drepturile, sindicatul actorilor de pe Brodway, reprezentat de Actor’s Equity, a ajuns sâmbătă la un acord preliminar cu Broadway League, pentru încheierea unui nou contract. Totuși, actorii ar putea manifesta solidaritate cu muzicienii, dacă aceștia vor decide să intre în grevă.