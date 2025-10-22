Cartea postum a Virginiei Giuffre îl desființează pe Prințul Andrew

Autobiografia Virginiei Giuffre, care a apărut marți pe piață, îl pune din nou pe Prințul Andrew într-o postură cel puțin neplăcută, după ce, vineri, a anunțat că renunță la titlurile conferite de Coroană, în favoarea „obligațiilor familiale”.

Apariția cărții, scrisă de una dintre victimele presupuselor sale abuzuri îl împinge pe Prințul Andrew încă și mai departe – acestuia i se cere să părăsească viața publică pentru totdeauna.

Racolată de Ghislaine Maxwell, traficată de Epstein bărbaților cu bani și influență

Virginia Giuffre a fost racolată pe când se apropia de 17 ani de Ghislaine Maxwell, soția lui Epstein, și traficată pentru bărbații puternici pe care cei doi îi cunoșteau și-i frecventau.

„Apoi, într-una din acele zile extrem de fierbinți, cu câteva săptămâni înainte să împlinesc 17 ani, mă aflam pe plaja Mar-a-Lago, în drum spre serviciu, când o mașină a încetinit în spatele meu. Înăuntru, o femeie pe nume Ghislaine Maxwell și șoferul ei, Juan Alessi, căreia ea insista să-i spunem „John”.

Mai târziu, Alessi a mărturisit în instanță, sub jurământ, că, atunci când Maxwell m-a văzut, – cu părul meu blond și lung, slabă și ceea ce ea a numit o „notabilă apariție tinerească” – i-a ordonat de pe bancheta din spate: „Stop, John, stop!”, scrie Giuffre, care s-a sinucis în aprilie acest an, la 41 de ani, în proaspăta sa carte apărută postum, sub îngrijirea fratelui ei.

88 de referințe la Prințul Andrew și el tot neagă

Nu mai puțin de 88 de referințe face Virginia Giuffre la Ducele de York, Prințul Andrew, care a negat vehement, în repetate rânduri, că ar fi abuzat-o pe tânăra Giuffre, însă mărturisirea ei din carte este cutremurătoare.

Ea scrie că Ducele de York considera că este „dreptul lui dobândit prin naștere să abuzeze de ea”. Mai mult decât atât, când a văzut că scandalul începe să capete amploare și că numele său și relația evidentă cu Epstein iese la suprafață, Ducele de York a angajat o armată de troli să o hărțuiască și s-o compromită pe Giuffre.

„A făcut Familia Regală de rușine”

Ministrul din umbră, Robert Jenrick, este doar una dintre nenumăratele voci care-i cer lui Andrew să iasă de tot din viața publică.

„S-a făcut de rușine, a făcut Familia Regală de rușine de nenumărate ori. Nu înțeleg de ce contribuabilul, sincer, ar trebui să continue să plătească nota de plată. Publicul s-a săturat de el”, a spus acesta.

Prințul Andrew a negat constant faptele de care e acuzat, însă mărturiile și dovezile evidente nu-l susțin.

I se cere să renunțe la conacul său de 30 de dormitoare, după ce s-a aflat că a plătit o „chirie exorbitantă” pentru această proprietate, timp de 20 de ani, din banii contribuabililor britanici.

Partidul Național Scoțian a înaintat o moțiune parlamentară pentru a-l deposeda oficial de ducat, după ce Rachel Maskell, deputata de York Central, a declarat pentru Sky News că majoritatea alegătorilor săi nu doresc ca ducele să „poarte numele orașului nostru”.