Prințul Andrew păstrează organizarea de petreceri de vânătoare regale, în ciuda scandalurilor și restricțiilor impuse de Regele Charles

Deși a fost exclus din planurile familiei regale pentru Crăciun și i s-a cerut să rămână „invizibil” la evenimentele oficiale, Prințul Andrew va continua să organizeze petreceri de vânătoare regale pe domeniile Coroanei, inclusiv „ziua familiei” de la Windsor, ce are loc la începutul sezonului de vânătoare a fazanilor în noiembrie.

Surse apropiate familiei regale au declarat pentru The Daily Beast că, deși nu mai deține titlul HRH (n.r. His Royal Highness) și a pierdut distincțiile militare în 2022, fratele Regelui își păstrează acest privilegiu, scrie Mirror.

Regele Charles menține petrecerile de vânătoare regale, dar cere discreție maximă

Potrivit unor biografi regali, precum Andrew Lownie, Regele Charles încearcă să păstreze un echilibru între dorința de a se distanța public de Andrew și necesitatea de a evita un conflict familial.

Petrecerile de vânătoare regale sunt considerate esențiale pentru menținerea rețelelor sociale și a influenței aristocratice, dar decizia de a-l păstra pe Andrew într-un rol organizatoric discret a fost criticată public.

Tensiuni în familie: Prințul William susține restricțiile privind petrecerile de vânătoare regale

Decizia de a limita aparițiile publice ale Ducelui de York și ale fostei sale soții, Sarah Ferguson, este susținută inclusiv de Prințul William, care consideră că acțiunile familiei York afectează reputația pe termen lung a monarhiei. Regele ar fi cerut ca cei doi să folosească intrări discrete și să evite vizibilitatea la reuniunile oficiale, menținând în același timp accesul lui Andrew la organizarea de petreceri de vânătoare regale.