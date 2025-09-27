Regele Charles și Regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican în luna octombrie

Această vizită de stat are loc cu ocazia celebrărilor Anului Jubiliar, un eveniment major în calendarul Bisericii Catolice, organizat o dată la 25 de ani.

Conform comunicatului postat pe contul oficial de Instagram al Familiei Regale Britanice, Regele Charles și Regina Camilla vor participa alături de Papa Leon al XIV-lea la evenimentele dedicate Anului Jubiliar. Aceasta este prima vizită oficială a cuplului regal britanic la Vatican de la urcarea pe tron a suveranului în 2022.

„Majestățile Lor vor efectua o Vizită de Stat la Sfântul Scaun la sfârșitul lunii octombrie, alăturându-se Papei Leo al XIV-lea în celebrarea Anului Jubiliar”, se arată în anunțul public.

Vizită istorică în contextul ecumenic al Anului Jubiliar

Anul Jubiliar este considerat un moment sacru pentru credincioșii catolici, fiind marcat prin pelerinaje, rugăciuni și iertarea păcatelor. Tema acestui an este „Pelerini ai speranței”, iar vizita regală subliniază importanța dialogului ecumenic dintre Biserica Angliei și Biserica Catolică.

Regele Charles și Regina Camilla vor sprijini, prin această prezență, demersurile de apropiere spirituală și colaborare între cele două confesiuni creștine. Vizita se dorește a fi un simbol al unității și păcii între religiile creștine, într-o perioadă în care solidaritatea religioasă are o semnificație aparte la nivel global.

Papa Leon al XIV-lea, gazda vizitei regale

Aceasta va fi prima întâlnire oficială între Papa Leon al XIV-lea și suveranii britanici, după moartea Papei Francisc în luna mai a acestui an. Regele Charles nu a putut participa la funeraliile Papei Francisc din motive de sănătate, însă a fost reprezentat de fiul său, Prințul William.

Deși datele exacte ale vizitei nu au fost încă anunțate, surse oficiale confirmă că aceasta va avea loc „la sfârșitul lunii octombrie”. Se așteaptă ca programul complet al evenimentelor să fie publicat în următoarele săptămâni.