Pentru prima dată în 500 de ani, un papă și un monarh britanic se vor ruga împreună

Tema centrală a întâlnirii va fi protecția mediului și grija față de Creație, conform La Repubblica.

Întâlnirea marchează un punct de cotitură istoric în relațiile dintre Biserica Catolică și monarhia britanică. Suveranului Angliei i se va conferi, de asemenea, titlul ad hoc de „Confrate Regal” la Bazilica Sfântul Paul în afara zidurilor.

Audierea Papei Leon cu Regele Charles este programată pentru ora 11:00 în Biblioteca Vaticanului. Charles al III-lea se va întâlni apoi cu Secretarul de Stat, Cardinalul Pietro Parolin.

Momentul istoric va avea loc puțin după ora 12:00. Papa, însoțit de Arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell, va prezida o rugăciune ecumenică pentru grija față de Creație în Capela Sixtină, la care va participa Regele Charles. O întâlnire cu personalități, asociații și companii angajate în protejarea casei noastre comune va avea loc apoi în Sala Regia.

La începutul după-amiezii, la ora 14:30, regelui Charles i se va conferi titlul de Confrate Regal. Înainte de celebrarea ecumenică, membrii familiei regale vor vizita mormântul Sfântului Paul.

Familia regală va fi însoțită în vizita la Vatican de arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell, a doua personalitate ca importanță în Biserica Anglicană după arhiepiscopul de Canterbury. Arhiepiscopul de Canterbury nu va fi prezent la Vatican, deoarece Sarah Mullally va prelua arhiepiscopia în martie 2026.

În aprilie anul trecut, Charles și Camilla au vizitat Roma și s-au întâlnit cu Papa Francisc, care se afla în convalescență după o lungă spitalizare și a murit câteva săptămâni mai târziu.

Cei doi au făcut o plimbare surpriză pe străzile Romei și s-au bucurat de o înghețată la Giolitti, la o aruncătură de băț de Montecitorio. A fost un eveniment neprogramat și gustos, foarte apreciat de romani și de turiștii care vizitau capitala.