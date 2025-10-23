Regele Charles la Vatican. Un moment istoric pentru relațiile dintre Biserica Anglicană și cea Catolică. A devenit primul monarh britanic care s-a rugat alături de un papă în ultimii 500 de ani

Împreună cu Regina Camilla, suveranul a fost primit de Papa Leon al XIV-lea în Palatul Apostolic, marcând un pas semnificativ în apropierea dintre cele două Biserici despărțite încă din vremea Reformei lui Henric al VIII-lea.

Întâlnirea istorică a avut loc în biblioteca Palatului Apostolic, unde Papa a rostit scurtele cuvinte „Să ne rugăm”, invitându-l pe Rege să participe la un moment comun de rugăciune – un gest fără precedent de la ruptura dintre Roma și Londra din secolul al XVI-lea.

Vizita Regelui Charles la Vatican a fost însoțită de o ceremonie solemnă, cu Garda Elvețiană, imnurile naționale și schimbul de daruri simbolice: suveranul britanic a oferit un portret de argint și o icoană a Sfântului Eduard Mărturisitorul, iar Papa i-a dăruit o replică a mozaicului „Hristos Pantocrator” din catedrala normandă Cefalù, Sicilia.

În cadrul vizitei, monarhul britanic a luat parte, împreună cu Papa Leon, la o slujbă ecumenică în Capela Sixtină, cu tema „Grija pentru Creație”, la care au participat corurile Capelei Regale și al Capelei Sixtine.

Totodată, Papa Leon i-a acordat Regelui Charles onoarea de a deveni „Confrater Regal” al Bazilicii Papale Sfântul Pavel din Afara Zidurilor, un gest de fraternitate spirituală între cele două Biserici. În semn de respect, în bazilică va rămâne un scaun special cu stema regală britanică, rezervat pentru suveran și urmașii săi.

Vizita are loc în contextul Anului Jubiliar 2025 al Bisericii Catolice și simbolizează o nouă etapă în dialogul interconfesional și în relațiile diplomatice dintre Regatul Unit și Sfântul Scaun, stabilite oficial abia în 1982, după aproape cinci secole de separare.

Potrivit Ministerului britanic de Externe, vizita „consolidează o relație crucială pentru pacea globală, protecția mediului și demnitatea umană”, subliniind rolul central al Vaticanului în promovarea dialogului și stabilității internaționale.